***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUÇLARININ TESCİLİ HAKKINDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 29.06.2020Genel Kurul Tarihi 23.07.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 22.07.2020Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe ÇANKAYAAdres İŞÇİ BLOKLARI MAHALLESİ MUHSİN YAZICIOĞLU CADDESİ 61/A ÇANKAYA(ANKARAGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi3 - 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, bilanço, kar ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,4 - 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim raporunun okunması5 - Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı hesap dönemi kar dağıtımı hakkındaki önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması6 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2020 yılı için üst sınırın belirlenmesi7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması,8 - 2019 Yılında ilişkili taraflar ile yapılan yaygın ve süreklilik arz eden işlemlere ilişkin raporun okunarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi,9 - 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği 2019 yılı faaliyet döneminin ve hesaplarının bağımsız denetimini yaptırmak için Bağımsız Denetim Firmasının seçilmesi hususu görüşülerek karara bağlanması10 - Yönetim Kurulu üyeleri ve şirket müdürleri seçilmesi11 - Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.6.2'nci maddesine göre Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin mevcut Yönetim Kurulu ve İdari Sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücret politikasında belirlenen esaslara göre ücretlendirme esaslarının belirlenmesi12 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur hakkı ve ücretinin tespiti13 - Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve Kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi.14 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6)çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.15 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket veya bağlı ortaklıklar İle çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi.16 - Dilek ve öneriler,17 - KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2 ERSU İLAN METNİ - Kopya (2).pdf - İlan MetniEK: 2 3 BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI EKTEDİR.SAYGILARIMIZLA.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 24.08.2020Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 TUTANAK 1.pdf - TutanakEK: 2 TUTANAK 2.pdf - TutanakEK: 3 TUTANAK3.pdf - TutanakEK: 4 HAZİRUN CETVELİ.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 5 HAZİRUN2.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 23.07.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı ,Ankara Ticaret Siciil Müdürlüğü tarafından 24.08.2020 tarihinde tescil edilmiştir.Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870854BIST