***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Özet Bilgi BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMI BAŞVURUSUNUN ERTELENMESİ HAKKINDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniŞirketimiz Ersu Meyve ve Gıda Sanayi Anonim Şirketi' nin çıkarılmış sermayesinin 180.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 36.000.000 TL'den 108.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle artırılan 72.000.000 TL nominal sermayeyi temsil eden payların halka arzına ilişkin izahnamenin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na 07.05.2021 tarihinde başvuru yapılmış takip eden süreçte izahname hazırlama sürecine geçilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu'nun bugün (29.09.2021) tarihinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda, "30.09.2021 tarihli finansal tablo döneminin de gelmiş olduğu dikkate alınarak izahnamede yer alan finansal tablolara ilişkin bilgilerin bu dönemi de içerecek şekilde güncellenerek tekrar başvuru yapılmasının daha yerinde olacağı değerlendirilmiş ve bu nedenle mevcut başvurumuzun güncellenerek yeniden sunulmasına karar verilmiştir. "İptal Edilen SüreçSermaye Artırımıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965781BIST