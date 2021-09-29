***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
29.09.2021 18:23
***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Özet Bilgi BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMI BAŞVURUSUNUN ERTELENMESİ HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
Şirketimiz Ersu Meyve ve Gıda Sanayi Anonim Şirketi' nin çıkarılmış sermayesinin 180.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 36.000.000 TL'den 108.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle artırılan 72.000.000 TL nominal sermayeyi temsil eden payların halka arzına ilişkin izahnamenin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na 07.05.2021 tarihinde başvuru yapılmış takip eden süreçte izahname hazırlama sürecine geçilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu'nun bugün (29.09.2021) tarihinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda, "30.09.2021 tarihli finansal tablo döneminin de gelmiş olduğu dikkate alınarak izahnamede yer alan finansal tablolara ilişkin bilgilerin bu dönemi de içerecek şekilde güncellenerek tekrar başvuru yapılmasının daha yerinde olacağı değerlendirilmiş ve bu nedenle mevcut başvurumuzun güncellenerek yeniden sunulmasına karar verilmiştir. "
İptal Edilen Süreç
Sermaye Artırımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965781
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 8,15
|Açılış
|: 1.392
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.397
En Düşük
1.390
18:058,9003
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0300
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9166
En Düşük
8,8287
18:0510,3449
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0327
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4068
En Düşük
10,2934
18:05494,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,36
|Açılış
|: 494,80
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
498,16
En Düşük
491,69
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MANAS
|17,29
|43.638.735
|% 9,99
|
|TGSAS
|14,98
|5.062.329
|% 9,99
|
|DOBUR
|22,90
|1.977.860
|% 9,99
|
|SONME
|37,70
|2.442.942
|% 9,98
|
|KAPLM
|23,86
|9.579.088
|% 9,95
|
|KTSKR
|41,04
|168.133.102
|% -10,00
|
|OYLUM
|10,37
|1.643.998
|% -9,98
|
|ORCAY
|17,15
|353.202.861
|% -9,97
|
|ERSU
|4,16
|76.869.973
|% -9,96
|
|DGGYO
|10,86
|6.249.482
|% -9,95
|
|GARAN
|9,06
|1.691.800.927
|% 2,49
|
|THYAO
|13,78
|1.186.280.320
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,37
|570.882.199
|% 1,28
|
|TUPRS
|112,70
|563.442.249
|% -0,18
|
|SISE
|8,17
|549.588.766
|% 1,87
|
|YKBNK
|2,37
|570.882.199
|% 1,28
|
|GARAN
|9,06
|1.691.800.927
|% 2,49
|
|TSKB
|1,21
|126.413.594
|% 2,54
|
|AKBNK
|5,24
|503.466.526
|% 1,35
|
|THYAO
|13,78
|1.186.280.320
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8979
|8,9003
|% 0,34
|
|Euro
|10,3285
|10,3449
|% -0,32
|
|Sterlin
|11,9287
|11,9885
|% -0,31
|
|Frank
|9,4995
|9,5567
|% -0,03
|
|Riyal
|2,3693
|2,3811
|% 0,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.727
|-7,46
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-0,38
|
|Cumhuriyet
|3.275
|3.324
|-1,00
|
|Tam
|3.256
|3.338
|-1,20
|
|Yarım
|1.574
|1.615
|-0,58
|
|Çeyrek
|789
|807
|-0,29
|
|Gümüş.Ons
|21,50
|21,53
|-0,94
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,15
|-0,26
|
|B. Petrol
|78,44
|78,44
|0,09
|