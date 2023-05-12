***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve süreklilik arz eden işlemler" başlıklı 10. Maddesi uyarınca her mali yıl başlangıcında ilgili mali yıla ilişkin gerçekleştirilmesi öngörülen ortaklıklar ve bağlı ortaklıklar ile ilişkili taraflar arasındaki süreklilik arz eden işlemler yönetim kurulu kararına tabi olup, söz konusu kararın ticari sır niteliği taşımayan içeriğinin özetinin kamuya açıklanması gerekmektedir. İlişkili taraf işlemlerine yönelik esasların belirlenmesi ve önemli nitelikte değişiklik olması halinde yeni bir yönetim kurulu kararı alınmalıdır.Ayrıca, yönetim kurulu kararına ek olarak, Şirket ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, alış işlemlerinde son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, satış işlemlerinde son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10'una veya daha fazlasına ulaşacağının öngörülmesi durumunda işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması ve ilgili raporun sonuç kısmının kamuya açıklanması gerekmektedirYönetim Kurulu tarafından yapılan toplantı sonucunda, bu kapsamda ilişkili taraf işlemlerinin 2023 yılı hesap döneminde belirlenen oranları aşacağı öngörüldüğünden, 2022 yılında gerçekleşen işlemler için hazırlanan ekli İlişkili Taraf İşlemleri Raporu'nun kabul edilerek, KAP' ta ilan edilmek suretiyle ortaklarımızın bilgisine sunulmasına, 2023 yılı hesap döneminde aynı nitelikteki işlemlerin bu raporda belirlenen esaslara uygun olarak devam etmesine karar verilmiştir.2022 yılında, Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.'nin bu rapor kapsamına giren ilişkili şirketlerinden Akman Dış Ticaret ve Müt. A.Ş. ile Golden Meyve Suyu ve Gıda San. A.Ş. yapmış olduğu işlemler, piyasa koşullarına uygun gerçekleştirilmştir.Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. Maddesi hükmü gereğince, Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş. ‘nin ilişkili taraf işlemleri değerlendirilmiş, Akman Dış Ticaret ve Müt. A.Ş. ile Golden Meyve Suyu ve Gıda San. A.Ş .'nin yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin 2022 yılı hesap dönemi içerisindeki tutarının Şirketimizin kamuya açıklanan 2022 yılı solo finansal tablolarında yer alan hasılat ve satışların maliyetine olan oranının %10'undan fazlasına ulaştığı ve 2023 yılında da bu %10 limitinin üzerinde aynı koşullarda ilişkili taraf işleminin gerçekleşeceği öngörülmüştür.Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğlerindeki düzenlemelerine istinaden Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan işbu raporda, Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.'nin ilişkili taraf işlemlerinin değerlendirilmesi ile 24 No'lu Uluslararası Muhasebe Standardı kapsamında belirlenen ilişkili taraflarla 2022 yılında gerçekleştirdiği yaygınlık ve süreklilik arz eden işlemlerin şartlarının emsallerine nazaran bariz farklılıklar göstermediği, piyasa koşullarına uygun olduğu ve 2023 yılında da aynı koşullarda ilgili şirketlerden aynı koşullarda yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin yapılmasında sakınca olmadığı sonucuna varılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151171BIST