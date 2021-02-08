***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
08.02.2021 17:35
***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi KAYITLI SERMAYE TAVANI ARTIRIMI TİCARET BAKANLIĞI ONAYI HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.12.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 180.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 21.12.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 20.01.2021
Ek Açıklamalar
25 Ocak 2021 tarihinde yaptığımız KAP açıklamasında belirtildiği üzere, Şirket kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000- TL'den 180.000.000-TL'ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesi amacıyla hazırlanan esas sözleşme tadil metni Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.
Şirketimizin 18.12.2020 tarihli yönetim kurulu kararı uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. maddesinin ekte gösterildiği şekilde tadil edilmesine yönelik gerekli izinlerin alınması için T.C. Ticaret Bakanlığı'na 27.01.2021 tarihinde başvuru yapılmıştır.
Ticaret Bakanlığı'na yapılan başvuru onaylanmıştır.Ticaret Bakanlığı onay yazısı ektedir.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Başvuru Dilekçesi (Kayıtlı Sermaye Tavanı).pdf
EK: 2 ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ.pdf
EK: 3 TİCARET BAKANLIĞI ONAY.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908294
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