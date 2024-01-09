***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
09.01.2024 08:48
***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.' tarafından gönderilen 08.01.2024 tarih ve E-18454353-100.06-22808 sayılı "Olağandışı fiyat ve miktar hareketi hk." konulu yazısına istinaden Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirketimiz hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri" başlıklı maddesine istinaden kamuya açıklanmamış özel bir durumun olmadığı hususunu bilgilerinize sunarız.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235278
BIST
'
18:107.819
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 7.819
|
0
En Yüksek
0
18:1029,9385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0680
|Açılış
|: 29,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9300
|
29,9420
En Düşük
29,7686
18:1032,8178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0536
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7000
|
32,9071
En Düşük
32,6586
18:101.955,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 8,38
|Açılış
|: 1.955,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.947,30
|
1.959,70
En Düşük
1.941,52
BIST En Aktif Hisseler18:10
|EGPRO
|147,00
|36.814.057
|% 0,62
|
|VKFYO
|28,92
|21.245.172
|% 0,00
|
|UZERB
|190,00
|4.575.383
|% 0,00
|
|YAYLA
|6,54
|3.226.144
|% 0,00
|
|KUVVA
|48,48
|1.868.555
|% 0,00
|
|VKFYO
|28,92
|21.245.172
|% 0,00
|
|UZERB
|190,00
|4.575.383
|% 0,00
|
|YAYLA
|6,54
|3.226.144
|% 0,00
|
|KUVVA
|48,48
|1.868.555
|% 0,00
|
|YBTAS
|144.000,00
|2.798.370
|% 0,00
|
|ISCTR
|25,30
|7.405.696.746
|% 0,00
|
|THYAO
|242,60
|6.354.251.281
|% 0,00
|
|AKBNK
|40,44
|6.196.831.418
|% 0,00
|
|YKBNK
|22,00
|5.919.400.500
|% 0,00
|
|TUPRS
|140,00
|5.168.533.749
|% 0,00
|
|ISCTR
|25,30
|7.405.696.746
|% 0,00
|
|YKBNK
|22,00
|5.919.400.500
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,94
|1.895.495.857
|% 0,00
|
|AKBNK
|40,44
|6.196.831.418
|% 0,00
|
|SKBNK
|4,54
|625.016.734
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9335
|29,9385
|% 0,23
|
|Euro
|32,8005
|32,8178
|% 0,16
|
|Sterlin
|38,0286
|38,2193
|% 0,13
|
|Frank
|35,1669
|35,3788
|% 0,19
|
|Riyal
|7,9575
|7,9974
|% 0,20
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,09
|23,12
|% 0,66
|
|Platin
|949,60
|951,38
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.001,50
|1.005,47
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,03
|76,03
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.032,23
|2.032,55
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:10
daha fazla
-
17:59INVEO
Yüzde 6.47 oranında artışla 45.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 362, 201 adet işlem
-
17:58PAMEL
Yüzde 8.08 oranında artışla 140.40 lira fiyatla işlem gören hissede 647, 572 adet işlem
-
17:57DARDL
Yüzde 9.96 oranında artışla 5.52 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 855, 957 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 7, 799 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 24 üstünde . İşlem hacmi 85, 624.00 milyon TL de
-
17:56MARBL
Yüzde 9.42 oranında artışla 15.33 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 491, 128 adet işlem