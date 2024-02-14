***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
14.02.2024 09:12
***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 13.02.2024 tarihli E-18454353-100.06-23846 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri " başlıklı 8. maddesine istinaden Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249380
BIST
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11:168.984
En Düşük
|Değişim
|: -0,11%
|| -9,82
|Açılış
|: 9.015
|
|Önceki Kapanış
|: 8.994
|
8.951
En Yüksek
9.037
11:1630,7462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0404
|Açılış
|: 30,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8500
|
30,8774
En Düşük
30,6453
11:1632,9143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0055
|Açılış
|: 33,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0200
|
33,1749
En Düşük
32,8746
11:161.964,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,96
|Açılış
|: 1.964,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.967,48
|
1.978,65
En Düşük
1.963,69
BIST En Aktif Hisseler11:16
|ISYAT
|13,97
|121.701.564
|% 10,00
|
|KSTUR
|2.434,00
|3.249.390
|% 9,99
|
|BANVT
|136,50
|57.708.487
|% 9,99
|
|TDGYO
|10,91
|15.264.901
|% 9,98
|
|ULUFA
|11,05
|16.470.622
|% 9,95
|
|SELGD
|47,16
|2.363.754
|% -10,00
|
|UFUK
|154,70
|10.058.223
|% -9,95
|
|EKIZ
|47,64
|1.128.496
|% -6,77
|
|CMENT
|275,25
|517.470
|% -4,84
|
|UMPAS
|11,00
|413.974
|% -4,35
|
|GUBRF
|203,80
|4.966.333.377
|% 3,03
|
|THYAO
|283,00
|3.429.193.569
|% 0,62
|
|TUPRS
|164,00
|2.061.289.473
|% 2,12
|
|REEDR
|48,08
|1.529.625.611
|% 1,56
|
|EREGL
|45,92
|1.455.042.595
|% -0,43
|
|ZOREN
|5,29
|957.131.967
|% -2,40
|
|ADESE
|2,81
|224.351.564
|% -1,40
|
|EKGYO
|10,67
|623.232.704
|% -0,37
|
|KLGYO
|5,29
|300.581.994
|% -1,12
|
|HEKTS
|20,18
|1.018.096.525
|% 1,00
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7348
|30,7462
|% 0,13
|
|Euro
|32,8894
|32,9143
|% 0,02
|
|Sterlin
|38,4686
|38,6615
|% -0,19
|
|Frank
|34,5048
|34,7127
|% 0,12
|
|Riyal
|8,1720
|8,2130
|% 0,06
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|21,93
|21,97
|% 0,66
|
|Platin
|876,89
|878,43
|% 0,66
|
|Paladyum
|865,82
|870,14
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,00
|83,00
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.986,63
|1.986,96
|% 0,66
|