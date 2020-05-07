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***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

07.05.2020 18:22
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***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.05.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   25.06.2013 tarihinde kamuya duyurulan vergi aslı ve cezasının iptaline ilişkin dosyalarda verilen aleyhe mahkeme kararları üzerine hükmedilen vergi aslı, vergi ziyaı cezası ve faizleri ödenmek zorunda kalınmıştı. Danıştay'ın lehimize bozma kararına istinaden Konya 1. Vergi Mahkemesi'nin 2019/330 E, 2019/343 E ve 2019/344 E sayılı dosyalarında davalarımızın kabulüne, dava konusu vergi ve cezaların kaldırılmasına karar verilmiştir. Söz konusu kararlara karşı Ereğli Vergi Dairesi tarafından temyiz yoluna başvurulmuş ise de, Danıştay tarafından temyiz taleplerinin reddine ve kararların lehimize onanmasına, karar düzeltme yolu açık olmak üzere, karar verilmiştir. 
 Mahkeme kararları doğrultusunda ödenen tutarların haksız olduğu anlaşılmıştır. Bu sebeple, ödenen tutarların faizi ile birlikte şirketimize iadesi için Ereğli Vergi Dairesi'ne yapılan başvuru sonucu, 3.694.943,74 TL tutarındaki kısmı daha önceki özel durum açıklamalarımızda bildirdiğimiz üzere şirketimizce nakit olarak tahsil edilmiş, kalan tutarlar ise mahsuben tahsil edilmekte olup, faize ilişkin talebimiz ise reddedildiğinden, Konya 2. Vergi Mahkemesi'nin 2019/ 569 E sayılı dosyası ile açılan dava ile Ereğli Vergi Dairesinden talep edilmiş olup, yargılama devam etmektedir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843427


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