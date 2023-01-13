***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu, bugün yapmış olduğu toplantı sonucunda aşağıda belirtilen hususları görüşmüş ve oybirliği ile karara bağlamıştır.Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Sn.Mahmut Ercüment Cengiz ve Sayın Azmiye Berna Şeker ile Yönetim Kurulu Üyesi ve başkanı Sn. Cemile Akman'ın görev sürelerinin dolması nedeniyle istifalarının kabulüne,Kurumsal Yönetim Komitesinin 13.01.2023 tarihli tavsiye kararıyla, Yönetim Kurulu'nun mevcut süresi içerisinde görev yapmak üzere Sayın Tülay Akman'ın yönetim kurulu üyesi ve Sayın Nurhan Kara ve Sayın Sevda Çağlayan'ın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak Türk Ticaret Kanununun 363'ncü maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde atanmalarına ve bu hususların ilk genel kurulda onaya sunulmasına karar verilmiştir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102224BIST