***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi YÖNETİM KURULU BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMI KARARI HAKKINDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.04.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 180.000.000Mevcut Sermaye (TL) 36.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 108.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREERSU00013 14,45 28,900 200,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREERSU00013 HamilineC Grubu, İşlem Görmüyor, TREERSU00039 134.985,55 269.971,100 200,00000 1,00 C Grubu C Grubu, İşlem Görmüyor, TREERSU00039 HamilineF Grubu, ERSU, TRAERSUW91A4 35.865.000 71.730.000,000 200,00000 1,00 F Grubu F Grubu, ERSU, TRAERSUW91A4 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 36.000.000 72.000.000,000 200,00000Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama TAAHHÜT YOKTUR.Para Birimi TRYEk AçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarihte aşağıda belirtilen hususları görüşmüş ve oybirliği ile karara bağlamıştır.1. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 180.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 36.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %200 oranında 72.000.000 TL artırılarak 108.000.000 TL'ye çıkarılmasına,2. Nakit olarak artırılan 72.000.000 TL'lik sermayeyi temsil edecek 7.200.000.000 adet payın 2.890 adedinin 0,01 TL (Bir Kuruş) nominal bedelli hamiline yazılı imtiyazlı A grubu pay, 26.997.110 adedinin 0,01 TL (Bir Kuruş) nominal bedelli hamiline yazılı imtiyazlı C grubu pay ve 7.173.000.000 adedinin 0,01 TL (Bir Kuruş) nominal bedelli hamiline yazılı imtiyazsız F grubu pay olarak ihraç edilmesine,3. Pay sahiplerimizin yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına ve pay sahiplerine yeni pay alma haklarının 0,01 TL nominal değerli her bir pay için 0,01 TL fiyattan (toplam 1 TL nominal değerli 1 lot pay için 1 TL nominal değer üzerinden) nominal değer üzerinden kullandırılmasına,4. Süresi içinde yeni pay alma hakkını kullanan pay sahiplerine yeni pay alma hakları karşılığında, A grubu pay sahi