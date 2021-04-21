Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

21.04.2021 16:36



***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi YÖNETİM KURULU BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMI KARARI HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.04.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 180.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 36.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 108.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREERSU00013 14,45 28,900 200,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREERSU00013 Hamiline
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREERSU00039 134.985,55 269.971,100 200,00000 1,00 C Grubu C Grubu, İşlem Görmüyor, TREERSU00039 Hamiline
F Grubu, ERSU, TRAERSUW91A4 35.865.000 71.730.000,000 200,00000 1,00 F Grubu F Grubu, ERSU, TRAERSUW91A4 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 36.000.000 72.000.000,000 200,00000

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama TAAHHÜT YOKTUR.
Para Birimi TRY

Ek Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarihte aşağıda belirtilen hususları görüşmüş ve oybirliği ile karara bağlamıştır.
1. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 180.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 36.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %200 oranında 72.000.000 TL artırılarak 108.000.000 TL'ye çıkarılmasına,
2. Nakit olarak artırılan 72.000.000 TL'lik sermayeyi temsil edecek 7.200.000.000 adet payın 2.890 adedinin 0,01 TL (Bir Kuruş) nominal bedelli hamiline yazılı imtiyazlı A grubu pay, 26.997.110 adedinin 0,01 TL (Bir Kuruş) nominal bedelli hamiline yazılı imtiyazlı C grubu pay ve 7.173.000.000 adedinin 0,01 TL (Bir Kuruş) nominal bedelli hamiline yazılı imtiyazsız F grubu pay olarak ihraç edilmesine,
3. Pay sahiplerimizin yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına ve pay sahiplerine yeni pay alma haklarının 0,01 TL nominal değerli her bir pay için 0,01 TL fiyattan (toplam 1 TL nominal değerli 1 lot pay için 1 TL nominal değer üzerinden) nominal değer üzerinden kullandırılmasına,
4. Süresi içinde yeni pay alma hakkını kullanan pay sahiplerine yeni pay alma hakları karşılığında, A grubu pay sahi
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:121.336
Değişim :  0,41% |  5,42
Açılış :  1.320  
Önceki Kapanış :  1.330  
En Yüksek
1.346 En Düşük
1.309
BIST En Aktif Hisseler17:10
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FORMT 1,18 10.426.499 % 18,00  
KONTR 54,80 24.710.618 % 10,00  
BURVA 27,50 2.633.836 % 10,00  
MRSHL 245,30 2.422.312 % 10,00  
DARDL 21,78 15.415.364 % 10,00  
daha fazla
17:10 Alış Satış %  
Dolar 8,3091 8,3146 % 1,66  
Euro 9,9760 9,9850 % 1,20  
Sterlin 11,4731 11,5306 % 0,98  
Frank 9,0186 9,0730 % 1,48  
Riyal 2,2094 2,2204 % 1,57  
daha fazla
17:10 Alış Satış %  
Altın Ons 1.786 1.786 -7,58  
Altın Gr. 477 477 5,41  
Cumhuriyet 3.144 3.192 37,00  
Tam 3.123 3.204 31,80  
Yarım 1.509 1.550 15,38  
Çeyrek 757 775 7,69  
Gümüş.Ons 26,28 26,31 -0,26  
Gümüş Gr. 7,02 7,03 0,04  
B. Petrol 65,28 65,28 -0,04  
Seans Raporu 17:10
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru