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***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

20.05.2022 19:19
***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMI İLE İLGİLİ YÖNETİM KURULU KARARI HAKKINDA,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.05.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 180.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 36.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 108.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREERSU00013 14,45 28,900 200,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREERSU00013 Hamiline
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREERSU00039 134.985,55 269.971,100 200,00000 1,00 C Grubu C Grubu, İşlem Görmüyor, TREERSU00039 Hamiline
F Grubu, ERSU, TRAERSUW91A4 35.865.000 71.730.000,000 200,00000 1,00 F Grubu F Grubu, ERSU, TRAERSUW91A4 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 36.000.000 72.000.000,000 200,00000

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama TAahhüt yoktur.
Para Birimi TRY

Ek Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu, 20.05.2022 tarihinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda aşağıda belirtilen hususları görüşmüş ve oybirliği ile karara bağlamıştır.
1. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 180.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 36.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %200 oranında 72.000.000 TL artırılarak 108.000.000 TL'ye çıkarılmasına,
2. Nakit olarak artırılan 72.000.000 TL'lik sermayeyi temsil edecek 7.200.000.000 adet payın 2.890 adedinin 0,01 TL (Bir Kuruş) nominal bedelli hamiline yazılı imtiyazlı A grubu pay, 26.997.110 adedinin 0,01 TL (Bir Kuruş) nominal bedelli hamiline yazılı imtiyazlı C grubu pay ve 7.173.000.000 adedinin 0,01 TL (Bir Kuruş) nominal bedelli hamiline yazılı imtiyazsız F grubu pay olarak ihraç edilmesine,
3. Pay sahiplerimizin yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına ve pay sahiplerine yeni pay alma haklarının 0,01 TL nominal değerli her bir pay için 0,01 TL fiyattan (toplam 1 TL nominal değerli 1 lot pay için 1 TL nominal değer üzerinden) nominal değer üzerinden kullandırılmasına,
4. Süresi içinde yeni pay alma hakkını kullanan pay sahiplerine yeni pay alma hakları karşılığında, A grubu pay sahiplerine, borsada işlem görmeyen nitelikte A grubu hamiline yazılı imtiyazlı pay C grubu pay sahiplerine, borsada işlem görmeyen C grubu hamiline yazılı imtiyazlı pay ve F grubu pay sahiplerine, borsada işlem gören F grubu hamiline yazılı imtiyazsız pay verilmesine
5. Yeni pay alma hakları kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmî tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen iş günü akşamı sona ermesine,
6. Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar var ise, kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satılmasına,
7. Kalan payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satılmasını takiben satılamayan paylar olması halinde, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği madde 25/1-(a) hükmü çerçevesinde, satılamayan payların 6 (altı) iş günü içinde iptal edilmesine,
8. Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,
9. Sermaye artırımı işlemleri kapsamında Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin aracı kurum olarak belirlenmesine,
10. Sermaye artırımı için SPK, Borsa İstanbul A.Ş., MKK, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., ticaret sicil müdürlüğü, noterler ve diğer tüm kamu ile özel kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılması gerekli tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi, gerekli bildirim, başvuru ve diğer iş ve işlemlerin yapılması ve izahname, satış duyurusu, sözleşme, taahhütname, vekaletname, başvuru belgeleri, beyan, dilekçe ve sair evrakların imzalanması da dahil bu karar kapsamında yürütülecek tüm iş ve işlemlerin yapılmasına
oybirliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031591


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