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***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

10.06.2022 18:42
***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMI İÇİN SERMAYE PİYASASI KURULU'NA YAPILAN BAŞVURU TARİHİ HAKKINDA,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.05.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 180.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 36.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 108.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREERSU00013 14,45 28,900 200,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREERSU00013 Hamiline
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREERSU00039 134.985,55 269.971,100 200,00000 1,00 C Grubu C Grubu, İşlem Görmüyor, TREERSU00039 Hamiline
F Grubu, ERSU, TRAERSUW91A4 35.865.000 71.730.000,000 200,00000 1,00 F Grubu F Grubu, ERSU, TRAERSUW91A4 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 36.000.000 72.000.000,000 200,00000

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama TAahhüt yoktur.
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 08.06.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 20.05.2022 tarihli açıklamamızda duyurmuş olduğumuz Yönetim Kurulu'nun bedelli sermaye arttırımı kararına istinaden, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 180.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 36.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle, %200 oranında 72.000.000 TL artırılarak 108.000.000 TL'ye çıkartılması kapsamında, İzahnamenin onaylanması talebi ile 08.06.2022 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036802


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