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***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

13.12.2021 18:36
***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
ERTAN DİKİCİ ŞİRKET MÜDÜRÜ 23.07.2020 03124596600 yatirimci@ersu.com.tr
HİCRAN GÖKMEN YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ 13.12.2021 03124596600 yatirimci@ersu.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982975


BIST
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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKYHO 2,03 98.167.516 % 0,00  
TRGYO 4,62 79.782.365 % 0,00  
PEKGY 1,09 36.439.221 % 0,00  
SAFKR 8,10 17.838.745 % 0,00  
MTRKS 23,86 22.041.092 % 0,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,1617 14,1661 % 2,41  
Euro 15,9737 16,0165 % 2,56  
Sterlin 18,7344 18,8284 % 2,83  
Frank 15,3435 15,4359 % 2,74  
Riyal 3,7800 3,7990 % 2,83  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.788 1.788 0,91  
Altın Gr. 817 817 22,34  
Cumhuriyet 5.365 5.446 77,00  
Tam 5.342 5.493 97,79  
Yarım 2.582 2.657 47,30  
Çeyrek 1.295 1.329 23,65  
Gümüş.Ons 22,28 22,31 -0,01  
Gümüş Gr. 10,17 10,19 0,26  
B. Petrol 74,50 74,50 0,11  
Seans Raporu 18:05
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Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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