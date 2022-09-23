***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.09.2022 14:28
***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:61 / A Blok Balgat - Çankaya Ankara 03122205180 03122205184
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
ERTAN DİKİCİ ŞİRKET MÜDÜRÜ 23.07.2020 03122205180 yatirimci@ersu.com.tr
HİCRAN GÖKMEN YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ 13.12.2021 03122205180 yatirimci@ersu.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064895
BIST
15:433.293
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -2,35
|Açılış
|: 3.304
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
3.330
En Düşük
3.284
15:4318,4134
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0948
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4144
En Düşük
18,3035
15:4317,9770
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0643
|Açılış
|: 18,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1000
|
18,0936
En Düşük
17,9248
15:43974,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -9,65
|Açılış
|: 974,24
|
|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
989,43
En Düşük
971,11
BIST En Aktif Hisseler15:41
|KRPLS
|7,37
|189.168.131
|% 10,00
|
|ULKER
|21,78
|145.065.320
|% 10,00
|
|ULUSE
|143,60
|12.323.993
|% 9,95
|
|SOKM
|22,80
|153.152.010
|% 9,93
|
|MEGAP
|3,99
|98.866.983
|% 9,92
|
|ULUFA
|7,11
|42.321.282
|% -10,00
|
|ISGYO
|10,11
|18.933.149
|% -9,97
|
|PINSU
|6,50
|8.421.849
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,53
|17.152.084
|% -9,96
|
|TSKB
|2,91
|33.381.931
|% -9,91
|
|THYAO
|71,10
|3.821.747.375
|% -0,28
|
|SASA
|60,30
|2.095.988.475
|% 3,88
|
|SAHOL
|27,28
|1.518.379.794
|% 0,07
|
|VAKBN
|7,70
|1.316.651.101
|% -0,65
|
|SISE
|27,24
|1.245.567.221
|% -1,02
|
|EKGYO
|4,02
|1.185.949.680
|% -0,25
|
|ZOREN
|4,52
|834.805.890
|% 6,60
|
|VAKBN
|7,70
|1.316.651.101
|% -0,65
|
|HALKB
|7,67
|1.083.391.701
|% -1,67
|
|DOHOL
|5,30
|720.222.213
|% 0,95
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4097
|18,4138
|% 0,52
|
|Euro
|17,9637
|17,9743
|% -0,37
|
|Sterlin
|20,3314
|20,4333
|% -1,05
|
|Frank
|18,7213
|18,8341
|% 0,32
|
|Riyal
|4,8794
|4,9039
|% 0,58
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.646
|-25,27
|
|Altın Gr.
|973
|973
|-10,44
|
|Cumhuriyet
|6.623
|6.723
|-13,00
|
|Tam
|6.635
|6.730
|-32,00
|
|Yarım
|3.233
|3.288
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.621
|1.642
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,98
|19,01
|-0,64
|
|Gümüş Gr.
|11,19
|11,21
|-0,37
|
|B. Petrol
|87,82
|87,82
|-2,64
|