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***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

23.09.2022 14:28
***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:61 / A Blok Balgat - Çankaya Ankara 03122205180 03122205184

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
ERTAN DİKİCİ ŞİRKET MÜDÜRÜ 23.07.2020 03122205180 yatirimci@ersu.com.tr
HİCRAN GÖKMEN YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ 13.12.2021 03122205180 yatirimci@ersu.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064895


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BIST En Aktif Hisseler15:41
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KRPLS 7,37 189.168.131 % 10,00  
ULKER 21,78 145.065.320 % 10,00  
ULUSE 143,60 12.323.993 % 9,95  
SOKM 22,80 153.152.010 % 9,93  
MEGAP 3,99 98.866.983 % 9,92  
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15:41 Alış Satış %  
Dolar 18,4097 18,4138 % 0,52  
Euro 17,9637 17,9743 % -0,37  
Sterlin 20,3314 20,4333 % -1,05  
Frank 18,7213 18,8341 % 0,32  
Riyal 4,8794 4,9039 % 0,58  
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15:41 Alış Satış %  
Altın Ons 1.646 1.646 -25,27  
Altın Gr. 973 973 -10,44  
Cumhuriyet 6.623 6.723 -13,00  
Tam 6.635 6.730 -32,00  
Yarım 3.233 3.288 -13,00  
Çeyrek 1.621 1.642 -8,00  
Gümüş.Ons 18,98 19,01 -0,64  
Gümüş Gr. 11,19 11,21 -0,37  
B. Petrol 87,82 87,82 -2,64  
Seans Raporu 15:41
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