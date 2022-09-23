***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Faksİşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:61 / A Blok Balgat - Çankaya Ankara 03122205180 03122205184Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoERTAN DİKİCİ ŞİRKET MÜDÜRÜ 23.07.2020 03122205180 yatirimci@ersu.com.trHİCRAN GÖKMEN YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ 13.12.2021 03122205180 yatirimci@ersu.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064895BIST