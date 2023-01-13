***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.01.2023 22:15
***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
KAMİLE TUNÇ Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Diğer İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değil Hayır
EMRE TURGUT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 18.06.2019 İcrada Görevli Değil yok Evet Bağımsız Üye Değil Hayır
NURHAN KARA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 13.01.2023 İcrada Görevli Değil - Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/Bildirim/1102224 Değerlendirilmedi Hayır DENETİM KOMİTESİ RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
SEVDA ÇAĞLAYAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Öğretmen 13.01.2023 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/Bildirim/1102224 Değerlendirilmedi Hayır DENETİM KOMİTESİ RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102335
BIST
18:054.985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 14,15
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.073
En Düşük
4.926
18:0518,8004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0168
|Açılış
|: 19,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8182
En Düşük
18,7471
18:0520,3624
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0301
|Açılış
|: 20,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
20,4273
En Düşük
20,2558
18:051.160,51
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 14,22
|Açılış
|: 1.160,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.161,71
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MANAS
|11,37
|103.276.399
|% 10,02
|
|ONCSM
|37,40
|6.427.901
|% 10,00
|
|BRKSN
|9,90
|3.317.334
|% 10,00
|
|BFREN
|4.875,20
|160.192.697
|% 10,00
|
|KNFRT
|15,07
|22.384.004
|% 10,00
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% -9,78
|
|OTTO
|85,85
|145.858
|% -8,67
|
|COSMO
|106,70
|13.343.125
|% -8,02
|
|EKGYO
|7,88
|4.463.691.853
|% -7,40
|
|ALFAS
|235,40
|332.065.394
|% -5,84
|
|THYAO
|134,70
|8.141.393.455
|% -0,81
|
|EREGL
|40,36
|6.168.107.534
|% 1,97
|
|ASELS
|55,25
|5.579.089.633
|% -1,16
|
|KRDMD
|18,67
|5.283.316.152
|% -1,22
|
|EKGYO
|7,88
|4.463.691.853
|% -7,40
|
|EKGYO
|7,88
|4.463.691.853
|% -7,40
|
|YKBNK
|9,21
|2.920.426.564
|% 1,88
|
|KRDMD
|18,67
|5.283.316.152
|% -1,22
|
|SKBNK
|2,63
|561.672.975
|% -0,38
|
|PETKM
|17,77
|3.435.899.460
|% 2,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7855
|18,8004
|% 0,09
|
|Euro
|20,3350
|20,3624
|% -0,15
|
|Sterlin
|22,9250
|23,0399
|% 0,24
|
|Frank
|20,2206
|20,3424
|% 0,32
|
|Riyal
|4,9902
|5,0152
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.921
|21,69
|
|Altın Gr.
|1.161
|1.161
|14,74
|
|Cumhuriyet
|7.780
|7.897
|71,00
|
|Tam
|7.885
|7.967
|157,00
|
|Yarım
|3.842
|3.898
|76,00
|
|Çeyrek
|1.927
|1.949
|38,00
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,29
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|14,65
|14,67
|0,30
|
|B. Petrol
|85,16
|85,16
|1,13
|