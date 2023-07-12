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***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

12.07.2023 22:44
***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
KAMİLE TUNÇ Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Diğer İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değil Hayır
EMRE TURGUT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 18.06.2019 İcrada Görevli Değil yok Evet Bağımsız Üye Değil Hayır
NURHAN KARA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 13.01.2023 İcrada Görevli Değil - Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/Bildirim/1102224 Değerlendirilmedi Hayır DENETİM KOMİTESİ RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
SEVDA ÇAĞLAYAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 13.01.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/Bildirim/1102224 Değerlendirilmedi Hayır DENETİM KOMİTESİ RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
TÜLAY AKMAN Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 13.01.2023 İcrada Görevli Değil - - Hayır Bağımsız Üye Değil - -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171161


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MSGYO 8,48 37.763.904 % 9,99  
EUYO 11,34 8.898.360 % 9,99  
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Cumhuriyet 10.956 11.122 142,00  
Tam 10.599 10.827 1,00  
Yarım 5.299 5.438 0,00  
Çeyrek 2.658 2.719 42,00  
Gümüş.Ons 24,11 24,14 1,00  
Gümüş Gr. 20,24 20,28 0,01  
B. Petrol 80,16 80,16 -0,06  
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