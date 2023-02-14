***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu
14.02.2023 20:25
***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )
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Sürdürülebilirlik Raporu
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Açıklamalar
Şirketimizin Sürdürülebilirlik Raporu ektedir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113251
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0017
|Açılış
|: 19,0820
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1050
|
18,8734
En Düşük
18,8028
10:4220,2424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0401
|Açılış
|: 20,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
20,3678
En Düşük
20,1530
10:421.122,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,82
|Açılış
|: 1.122,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123,47
|
1.133,73
En Düşük
1.116,63
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8365
|18,8405
|% 0,01
|
|Euro
|20,2390
|20,2424
|% 0,20
|
|Sterlin
|22,8831
|22,9979
|% 0,37
|
|Frank
|20,3782
|20,5010
|% -0,17
|
|Riyal
|5,0075
|5,0326
|% 0,02
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|4,09
|
|Altın Gr.
|1.123
|1.123
|-0,54
|
|Cumhuriyet
|7.633
|7.748
|42,00
|
|Tam
|7.631
|7.709
|29,00
|
|Yarım
|3.728
|3.772
|14,00
|
|Çeyrek
|1.864
|1.886
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,91
|21,93
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,24
|13,26
|-0,06
|
|B. Petrol
|85,65
|85,65
|-0,96
|