***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu









***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSürdürülebilirlik RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Sürdürülebilirlik Raporu ektedir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113251BIST