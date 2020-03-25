***ERSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
25.03.2020 09:04
***ERSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ERSU
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Akman Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831892
BIST
12:5990.703
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 1.417,02
|Açılış
|: 90.519
|
|Önceki Kapanış
|: 89.286
|
91.959
En Düşük
89.922
12:596,4102
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0120
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,4969
En Düşük
6,3790
12:596,9490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0190
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,0149
En Düşük
6,8970
12:59334,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,34
|Açılış
|: 334,65
|
|Önceki Kapanış
|: 335,99
|
341,49
En Düşük
328,77
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|16,50
|38.873.178
|% 10,00
|
|ESCOM
|1,76
|694.170
|% 10,00
|
|EPLAS
|11,22
|52.094
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,22
|44.196
|% 10,00
|
|ISKUR
|276.710,50
|251.555
|% 10,00
|
|NIBAS
|5,50
|11
|% -8,33
|
|IHGZT
|3,25
|423.775
|% -7,14
|
|QNBFL
|150,10
|7.478.964
|% -5,66
|
|SALIX
|5,18
|9.288
|% -4,07
|
|MRDIN
|5,15
|7.454.262
|% -3,74
|
|THYAO
|8,79
|635.664.066
|% 6,03
|
|ASELS
|23,70
|602.433.708
|% 3,77
|
|GARAN
|7,81
|522.700.018
|% 3,03
|
|ISFIN
|3,00
|195.190.002
|% 1,35
|
|YKBNK
|1,93
|175.162.397
|% 1,58
|
|ODAS
|1,29
|121.110.236
|% 1,57
|
|YKBNK
|1,93
|175.162.397
|% 1,58
|
|THYAO
|8,79
|635.664.066
|% 6,03
|
|KRDMD
|1,98
|136.560.380
|% 2,06
|
|EKGYO
|1,17
|79.981.594
|% 1,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6353
|7,6736
|% 1,52
|
|Frank
|6,5120
|6,5513
|% 0,04
|
|Riyal
|1,6991
|1,7076
|% -0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.618
|1.625
|0,33
|
|Altın Gr.
|332
|333
|-3,45
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,37
|14,49
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|2,97
|2,99
|0,03
|
|B. Petrol
|27,38
|27,38
|0,23
|