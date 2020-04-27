***ERSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
27.04.2020 09:11
***ERSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ERSU
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Akman Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840210
BIST
12:03100.904
En Yüksek
|Değişim
|: 2,17%
|| 2.145,32
|Açılış
|: 100.086
|
|Önceki Kapanış
|: 98.759
|
100.957
En Düşük
100.086
12:036,9773
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0226
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9916
En Düşük
6,9491
12:037,5671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0332
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5827
En Düşük
7,5263
12:03386,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,49
|Açılış
|: 386,19
|
|Önceki Kapanış
|: 386,68
|
387,10
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|LKMNH
|7,04
|26.306.804
|% 10,00
|
|RTALB
|16,83
|7.714.569
|% 10,00
|
|BAKAB
|9,57
|5.363.602
|% 10,00
|
|BANVT
|24,20
|19.040.305
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,55
|129.889
|% 10,00
|
|POLTK
|78,35
|38.871
|% -7,50
|
|FORMT
|3,30
|354.522
|% -7,04
|
|MEGAP
|2,28
|131.196
|% -5,00
|
|MEGAP
|2,28
|131.196
|% -5,00
|
|YONGA
|10,02
|6.092
|% -4,57
|
|THYAO
|10,70
|485.038.552
|% 4,19
|
|GARAN
|8,32
|473.969.248
|% 2,46
|
|ECILC
|4,97
|311.614.870
|% 3,11
|
|ASELS
|27,26
|304.259.156
|% 2,17
|
|SOKM
|12,30
|232.053.105
|% 5,22
|
|GUSGR
|3,33
|227.924.755
|% 7,42
|
|IHLGM
|1,09
|70.467.874
|% 3,81
|
|ODAS
|1,67
|107.167.324
|% 3,73
|
|YKBNK
|2,09
|129.895.178
|% 3,98
|
|ECILC
|4,97
|311.614.870
|% 3,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6533
|8,6967
|% 0,94
|
|Frank
|7,1555
|7,1986
|% 0,52
|
|Riyal
|1,8515
|1,8608
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.723
|-6,08
|
|Altın Gr.
|386
|386
|-0,46
|
|Cumhuriyet
|2.476
|2.534
|-3,50
|
|Tam
|2.541
|2.600
|-3,70
|
|Yarım
|1.238
|1.269
|-1,80
|
|Çeyrek
|621
|635
|-0,90
|
|Gümüş.Ons
|15,26
|15,30
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,42
|0,02
|
|B. Petrol
|23,81
|23,81
|-1,00
|
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