***ERSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
25.06.2020 09:04
***ERSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ERSU
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Akman Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852747
BIST
11:49114.651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 202,07
|Açılış
|: 114.392
|
|Önceki Kapanış
|: 114.449
|
114.735
En Düşük
113.420
11:496,8591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0034
|Açılış
|: 6,8720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8710
|
6,8599
En Düşük
6,8491
11:497,7063
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0122
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7264
En Düşük
7,7013
11:49389,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,94
|Açılış
|: 389,20
|
|Önceki Kapanış
|: 388,26
|
390,13
En Düşük
387,12
BIST En Aktif Hisseler
|ORGE
|6,34
|99.800.935
|% 9,88
|
|KSTUR
|52,95
|19.697
|% 8,06
|
|BASCM
|3,90
|179.693
|% 8,03
|
|KPHOL
|3,70
|12.436
|% 7,56
|
|AYEN
|4,69
|139.750.781
|% 6,35
|
|HALKS
|4,16
|59.912
|% -9,96
|
|YKGYO
|4,39
|65.063.241
|% -6,20
|
|ALYAG
|1,21
|89.212
|% -5,47
|
|EGCEY
|1,24
|80.217
|% -5,34
|
|BAYRK
|7,99
|5.455.159
|% -4,88
|
|GUSGR
|4,49
|741.570.273
|% -4,47
|
|KRDMD
|3,07
|526.992.255
|% -2,23
|
|HALKB
|6,34
|480.185.760
|% 3,43
|
|GARAN
|8,21
|457.664.224
|% 0,24
|
|VAKBN
|5,15
|395.470.870
|% 1,38
|
|CEMAS
|1,49
|342.889.175
|% 4,20
|
|IEYHO
|0,90
|192.280.381
|% 1,12
|
|GUSGR
|4,49
|741.570.273
|% -4,47
|
|KRDMD
|3,07
|526.992.255
|% -2,23
|
|EKGYO
|1,90
|236.292.825
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5130
|8,5557
|% 0,33
|
|Frank
|7,2028
|7,2462
|% 0,05
|
|Riyal
|1,8230
|1,8321
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.764
|2,11
|
|Altın Gr.
|389
|389
|0,84
|
|Cumhuriyet
|2.519
|2.539
|2,90
|
|Tam
|2.593
|2.605
|4,90
|
|Yarım
|1.259
|1.274
|2,40
|
|Çeyrek
|630
|638
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|17,59
|17,63
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,89
|3,89
|0,03
|
|B. Petrol
|40,22
|40,22
|-0,09
|
Seans Raporu
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12:02GSDDE
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11:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 150, 8 artarak (% 0.11 ) 132, 741