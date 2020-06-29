***ERSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
29.06.2020 08:50
***ERSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ERSU
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Akman Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853214
BIST
11:36114.953
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 284,68
|Açılış
|: 114.776
|
|Önceki Kapanış
|: 114.668
|
115.099
En Düşük
114.432
11:366,8552
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0015
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8577
En Düşük
6,8445
11:367,7176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0240
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,7251
En Düşük
7,6775
11:36390,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,65
|Açılış
|: 390,03
|
|Önceki Kapanış
|: 390,68
|
391,50
En Düşük
389,48
BIST En Aktif Hisseler
|BJKAS
|2,75
|147.463.007
|% 10,00
|
|VERUS
|26,40
|5.102.856
|% 10,00
|
|PRKAB
|4,76
|43.348.184
|% 9,93
|
|VERTU
|5,55
|3.965.686
|% 9,90
|
|ANELE
|4,89
|14.020.176
|% 9,89
|
|HALKS
|3,60
|286.402
|% -7,22
|
|SALIX
|11,23
|5.345
|% -6,03
|
|AKSUE
|10,75
|9.470.437
|% -5,95
|
|ORGE
|6,59
|58.905.900
|% -5,45
|
|AYEN
|5,07
|98.307.609
|% -4,88
|
|ODAS
|2,47
|608.470.004
|% -1,20
|
|EKGYO
|1,92
|305.236.756
|% 1,59
|
|TSPOR
|7,79
|234.226.705
|% -4,53
|
|ISFIN
|4,18
|195.938.101
|% 0,24
|
|HALKB
|6,36
|193.909.890
|% 0,95
|
|ODAS
|2,47
|608.470.004
|% -1,20
|
|EKGYO
|1,92
|305.236.756
|% 1,59
|
|CEMAS
|1,46
|154.802.173
|% 2,82
|
|KARSN
|2,82
|183.528.874
|% 2,55
|
|BJKAS
|2,75
|147.463.007
|% 10,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4309
|8,4732
|% -0,02
|
|Frank
|7,2097
|7,2532
|% 0,09
|
|Riyal
|1,8215
|1,8307
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|-0,60
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-0,65
|
|Cumhuriyet
|2.526
|2.546
|6,00
|
|Tam
|2.600
|2.613
|6,10
|
|Yarım
|1.263
|1.278
|3,00
|
|Çeyrek
|631
|640
|1,50
|
|Gümüş.Ons
|17,84
|17,86
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,92
|3,93
|0,00
|
|B. Petrol
|40,18
|40,18
|-0,75
|