***ERSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.09.2020 09:05
***ERSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ERSU
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Akman Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876249
BIST
09:551.102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 5,56
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096
|
1.102
En Düşük
1.101
09:557,6848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0225
|Açılış
|: 7,6830
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6620
|
7,6848
En Düşük
7,6530
09:558,9881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0095
|Açılış
|: 8,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9800
|
8,9905
En Düşük
8,9397
09:55464,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -3,59
|Açılış
|: 464,80
|
|Önceki Kapanış
|: 468,39
|
470,11
En Düşük
462,55
BIST En Aktif Hisseler09:55
|AKFGY
|3,51
|28.394.107
|% 0,00
|
|ARENA
|37,88
|62.865.885
|% 0,00
|
|DNISI
|9,30
|9.496.000
|% 0,00
|
|FENER
|33,78
|168.138.584
|% 0,00
|
|HALKB
|4,98
|163.981.440
|% 0,00
|
|SUMAS
|39,78
|1.683.965
|% -9,16
|
|RTALB
|50,65
|186.282.780
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,60
|214.289.672
|% 0,00
|
|VAKBN
|3,87
|208.421.243
|% 0,00
|
|RYGYO
|4,78
|27.821.621
|% 0,00
|
|SISE
|6,69
|2.038.207.434
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,28
|1.123.521.452
|% 0,00
|
|PETKM
|4,23
|770.194.698
|% 0,00
|
|ODAS
|2,59
|602.972.359
|% 0,00
|
|THYAO
|10,57
|541.233.567
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,28
|1.123.521.452
|% 0,00
|
|SISE
|6,69
|2.038.207.434
|% 0,00
|
|ODAS
|2,59
|602.972.359
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,00
|372.892.920
|% 0,00
|
|PETKM
|4,23
|770.194.698
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6817
|7,6848
|% 0,29
|
|Euro
|8,9824
|8,9881
|% 0,11
|
|Sterlin
|9,7248
|9,7736
|% -0,10
|
|Frank
|8,3068
|8,3568
|% 0,08
|
|Riyal
|2,0422
|2,0524
|% 0,22
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|-18,44
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-4,36
|
|Cumhuriyet
|3.128
|3.176
|28,00
|
|Tam
|3.115
|3.192
|26,94
|
|Yarım
|1.505
|1.544
|13,04
|
|Çeyrek
|755
|772
|6,52
|
|Gümüş.Ons
|23,38
|23,42
|-0,98
|
|Gümüş Gr.
|5,73
|5,74
|-0,28
|
|B. Petrol
|41,40
|41,40
|-0,31
|