***ERSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
25.09.2020 09:12
***ERSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ERSU
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Akman Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876622
BIST
11:181.133
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 13,10
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.120
|
1.135
En Düşük
1.129
11:187,5577
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -0,0677
|Açılış
|: 7,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,6380
En Düşük
7,5122
11:188,8155
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -0,0877
|Açılış
|: 8,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9100
|
8,9200
En Düşük
8,7728
11:18454,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -3,54
|Açılış
|: 454,41
|
|Önceki Kapanış
|: 457,96
|
459,10
En Düşük
452,15
BIST En Aktif Hisseler11:18
|MERKO
|9,02
|32.110.708
|% 10,00
|
|VANGD
|4,73
|3.868.738
|% 10,00
|
|TKURU
|777,70
|2.686.954
|% 10,00
|
|JANTS
|198,00
|1.862.982
|% 10,00
|
|KSTUR
|209,00
|162.602
|% 10,00
|
|AYCES
|102,10
|10.531.361
|% -9,96
|
|ARTI
|6,89
|1.125.950
|% -9,93
|
|MMCAS
|7,62
|568.422
|% -9,93
|
|BEYAZ
|8,37
|7.888.733
|% -9,90
|
|DAGI
|9,20
|385.701
|% -8,37
|
|GARAN
|7,24
|1.067.486.016
|% 3,28
|
|ASELS
|17,37
|432.958.171
|% 2,36
|
|AKBNK
|5,15
|304.628.819
|% 2,18
|
|ODAS
|2,68
|274.587.960
|% 2,29
|
|HALKB
|5,26
|223.662.311
|% 1,35
|
|GARAN
|7,24
|1.067.486.016
|% 3,28
|
|ODAS
|2,68
|274.587.960
|% 2,29
|
|IHLGM
|1,49
|127.003.851
|% -3,87
|
|HURGZ
|2,12
|171.437.494
|% -3,64
|
|YKBNK
|2,17
|159.329.553
|% 2,84
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5544
|7,5577
|% -0,89
|
|Euro
|8,8075
|8,8155
|% -0,99
|
|Sterlin
|9,6157
|9,6639
|% -0,75
|
|Frank
|8,1237
|8,1726
|% -0,86
|
|Riyal
|2,0068
|2,0169
|% -0,99
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.871
|3,33
|
|Altın Gr.
|455
|455
|-3,15
|
|Cumhuriyet
|3.050
|3.090
|-37,00
|
|Tam
|3.025
|3.103
|-42,66
|
|Yarım
|1.462
|1.501
|-20,64
|
|Çeyrek
|733
|750
|-10,32
|
|Gümüş.Ons
|23,18
|23,22
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|5,62
|5,63
|-0,05
|
|B. Petrol
|42,15
|42,15
|0,21
|
Seans Raporu
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