***ERSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
14.10.2020 09:03
***ERSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ERSU
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Akman Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881367
BIST
11:551.182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 7,53
|Açılış
|: 1.177
|
|Önceki Kapanış
|: 1.175
|
1.183
En Düşük
1.173
11:557,9509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0318
|Açılış
|: 7,9540
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9330
|
7,9509
En Düşük
7,9010
11:559,3311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0252
|Açılış
|: 9,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3429
En Düşük
9,2816
11:55485,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 3,76
|Açılış
|: 485,30
|
|Önceki Kapanış
|: 481,55
|
485,44
En Düşük
480,20
BIST En Aktif Hisseler11:53
|ESEN
|12,43
|714.626
|% 10,00
|
|KERVN
|2,42
|4.770.539
|% 10,00
|
|POLTK
|356,60
|2.233.137
|% 9,99
|
|DAGHL
|14,64
|2.383.919
|% 9,99
|
|BALAT
|13,10
|3.143.345
|% 9,99
|
|TKURU
|361,10
|938.860
|% -10,00
|
|YAPRK
|68,10
|12.381.530
|% -9,98
|
|EMNIS
|46,36
|284.604
|% -9,98
|
|VANGD
|13,31
|16.629.271
|% -9,95
|
|MERKO
|20,82
|3.051.046
|% -9,95
|
|HLGYO
|2,73
|482.068.736
|% -2,85
|
|SISE
|6,79
|362.575.207
|% 0,74
|
|GARAN
|7,12
|349.330.800
|% 0,42
|
|EKGYO
|1,91
|325.821.019
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,61
|323.366.007
|% -0,55
|
|EKGYO
|1,91
|325.821.019
|% 0,00
|
|HLGYO
|2,73
|482.068.736
|% -2,85
|
|TSKB
|1,19
|189.792.692
|% 4,39
|
|KRDMD
|3,61
|323.366.007
|% -0,55
|
|ISGYO
|2,15
|153.676.256
|% -0,92
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9478
|7,9500
|% 0,39
|
|Euro
|9,3294
|9,3338
|% 0,30
|
|Sterlin
|10,2219
|10,2731
|% 0,09
|
|Frank
|8,6531
|8,7052
|% 0,37
|
|Riyal
|2,1111
|2,1217
|% 0,30
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.900
|8,26
|
|Altın Gr.
|485
|485
|3,37
|
|Cumhuriyet
|3.191
|3.239
|6,00
|
|Tam
|3.196
|3.275
|19,82
|
|Yarım
|1.545
|1.584
|9,59
|
|Çeyrek
|775
|792
|4,79
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,24
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,05
|
|B. Petrol
|42,47
|42,47
|0,03
|
Seans Raporu
11:53
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12:06XU100
Endeks 1, 182 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 61 üstünde . İşlem hacmi 7, 402.00 milyon TL de
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12:06CEOEM
Yüzde 5.35 oranında artışla 7.09 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 273, 776 adet işlem
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12:02CEOEM
Yüzde 5.65 oranında artışla 7.11 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 234, 455 adet işlem
-
12:01XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 2 artarak (% 0.58 ) 1, 075
-
12:01
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, BRKO, DOBUR, DARDL, DAGHL, OZRDN, SODSN, KLNMA, MERIT, POLTK