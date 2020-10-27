***ERSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
27.10.2020 09:10
***ERSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ERSU
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Akman Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884138
BIST
12:031.145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,56
|Açılış
|: 1.144
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.150
En Düşük
1.134
12:038,1646
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0812
|Açılış
|: 8,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0840
|
8,1646
En Düşük
8,0708
12:039,6449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0927
|Açılış
|: 9,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6478
En Düşük
9,5440
12:03498,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 4,19
|Açılış
|: 498,46
|
|Önceki Kapanış
|: 494,44
|
498,87
En Düşük
493,67
BIST En Aktif Hisseler12:03
|GLRYH
|17,49
|21.345.398
|% 10,00
|
|KARTN
|1.498,20
|97.634.415
|% 10,00
|
|OSMEN
|22,00
|438.380
|% 10,00
|
|PKENT
|703,50
|3.518
|% 9,99
|
|EUYO
|7,27
|5.102.239
|% 9,98
|
|ITTFH
|2,52
|15.446.385
|% -10,08
|
|BEYAZ
|9,18
|345.636
|% -10,00
|
|POLTK
|380,70
|30.837
|% -10,00
|
|DAGHL
|16,04
|246.230
|% -9,99
|
|CASA
|29,36
|47.270
|% -9,99
|
|TSKB
|2,02
|852.481.650
|% 5,21
|
|GARAN
|6,86
|445.605.391
|% 1,33
|
|SISE
|6,41
|441.279.880
|% 1,75
|
|ECILC
|7,41
|365.157.915
|% 0,41
|
|DEVA
|24,26
|296.150.631
|% -1,78
|
|TSKB
|2,02
|852.481.650
|% 5,21
|
|SKBNK
|1,77
|281.394.493
|% 3,51
|
|EKGYO
|1,68
|186.589.502
|% 0,00
|
|ODAS
|2,97
|266.765.761
|% 2,41
|
|KRDMD
|3,28
|285.133.310
|% -1,50
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1617
|8,1646
|% 1,00
|
|Euro
|9,6390
|9,6449
|% 0,97
|
|Sterlin
|10,5872
|10,6403
|% 0,86
|
|Frank
|8,9494
|9,0033
|% 0,91
|
|Riyal
|2,1693
|2,1802
|% 0,94
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.899
|-3,68
|
|Altın Gr.
|498
|498
|4,02
|
|Cumhuriyet
|3.299
|3.349
|25,00
|
|Tam
|3.282
|3.365
|19,96
|
|Yarım
|1.586
|1.628
|9,66
|
|Çeyrek
|796
|814
|4,83
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,27
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,39
|0,08
|
|B. Petrol
|41,09
|41,09
|0,26
|
Seans Raporu
12:03
daha fazla
-
12:19OSMEN
Yüzde 10.00 oranında artışla 22.00 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 634 adet işlem
-
12:18KONTR
Yüzde 9.93 oranında artışla 13.39 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 840, 049 adet işlem
-
12:17ESEN
Yüzde 4.51 oranında artışla 17.38 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 015, 867 adet işlem
-
12:16CEMTS
Yüzde 5.48 oranında artışla 14.04 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 212, 873 adet işlem
-
12:15XU100
Endeks 1, 145 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 02 üstünde . İşlem hacmi 7, 766.00 milyon TL de