***ERSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
10.11.2020 09:01
***ERSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ERSU
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Akman Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887678
BIST
10:211.229
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -2,14
|Açılış
|: 1.227
|
|Önceki Kapanış
|: 1.232
|
1.231
En Düşük
1.219
10:218,2617
En Yüksek
|Değişim
|: 2,60%
|| 0,2092
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,3887
En Düşük
8,0372
10:219,7698
En Yüksek
|Değişim
|: 2,67%
|| 0,2545
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
9,9237
En Düşük
9,4898
10:21501,82
En Yüksek
|Değişim
|: 3,89%
|| 18,81
|Açılış
|: 501,82
|
|Önceki Kapanış
|: 483,01
|
508,41
En Düşük
481,46
BIST En Aktif Hisseler10:19
|DIRIT
|3,63
|1.346.625
|% 10,00
|
|BMELK
|14,76
|467.184
|% 9,99
|
|KSTUR
|210,50
|875.259
|% 9,98
|
|ARSAN
|6,73
|6.653.032
|% 9,97
|
|EMNIS
|24,52
|227.766
|% 9,96
|
|AVHOL
|5,07
|292.189
|% -9,95
|
|MEGAP
|12,23
|951.836
|% -9,94
|
|MEGAP
|12,23
|951.836
|% -9,94
|
|EUYO
|7,62
|1.161.471
|% -9,93
|
|KERVN
|0,86
|120.108
|% -9,47
|
|THYAO
|11,36
|861.674.530
|% 6,37
|
|GARAN
|7,39
|318.741.366
|% -1,20
|
|PGSUS
|51,85
|247.784.744
|% 6,73
|
|TCELL
|15,44
|243.576.582
|% -5,62
|
|TUPRS
|82,90
|192.418.825
|% 0,73
|
|THYAO
|11,36
|861.674.530
|% 6,37
|
|YKBNK
|2,42
|106.524.604
|% -2,02
|
|GARAN
|7,39
|318.741.366
|% -1,20
|
|KRDMD
|3,51
|117.436.268
|% 0,86
|
|ODAS
|3,54
|114.151.201
|% -0,84
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2577
|8,2740
|% 2,75
|
|Euro
|9,7666
|9,7819
|% 2,80
|
|Sterlin
|10,8880
|10,9426
|% 3,07
|
|Frank
|9,0400
|9,0945
|% 3,00
|
|Riyal
|2,2030
|2,2140
|% 2,90
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.886
|20,13
|
|Altın Gr.
|503
|504
|20,55
|
|Cumhuriyet
|3.270
|3.319
|-293,00
|
|Tam
|3.260
|3.346
|-285,48
|
|Yarım
|1.576
|1.618
|-138,09
|
|Çeyrek
|790
|809
|-69,05
|
|Gümüş.Ons
|24,33
|24,36
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,21
|
|B. Petrol
|42,42
|42,42
|0,02
|