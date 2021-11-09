***ERSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
09.11.2021 09:23
***ERSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ERSU
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Akman Dış Ticaret ve Müteahhitlik A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976123
BIST
11:011.615
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 6,16
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.616
En Düşük
1.605
11:019,7259
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0483
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7321
En Düşük
9,6593
11:0111,2845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0621
|Açılış
|: 11,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,3009
En Düşük
11,2087
11:01569,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,74
|Açılış
|: 569,36
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
571,15
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler11:01
|TSPOR
|6,18
|23.703.705
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|1.367.427
|% 9,95
|
|VERTU
|27,74
|61.222.874
|% 8,02
|
|KSTUR
|228,10
|38.777
|% 6,84
|
|GSDDE
|4,19
|17.246.281
|% 5,81
|
|ERSU
|4,64
|28.577.208
|% -9,90
|
|KARYE
|13,21
|71.164.778
|% -8,52
|
|INVEO
|29,00
|5.354.023
|% -8,23
|
|AKFGY
|5,49
|15.842.875
|% -7,26
|
|SUMAS
|81,60
|17.462
|% -4,56
|
|PETKM
|6,91
|687.239.730
|% 1,32
|
|YKBNK
|3,10
|644.819.641
|% 1,97
|
|THYAO
|18,30
|643.739.084
|% 1,39
|
|SISE
|9,20
|616.257.643
|% 2,56
|
|GARAN
|10,69
|584.830.377
|% -0,83
|
|YKBNK
|3,10
|644.819.641
|% 1,97
|
|PETKM
|6,91
|687.239.730
|% 1,32
|
|ODAS
|1,50
|122.963.252
|% 1,35
|
|SISE
|9,20
|616.257.643
|% 2,56
|
|GARAN
|10,69
|584.830.377
|% -0,83
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7220
|9,7259
|% 0,50
|
|Euro
|11,2748
|11,2845
|% 0,55
|
|Sterlin
|13,1497
|13,2157
|% 0,45
|
|Frank
|10,6127
|10,6767
|% 0,57
|
|Riyal
|2,5843
|2,5972
|% 0,44
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|-2,70
|
|Altın Gr.
|569
|569
|1,83
|
|Cumhuriyet
|3.770
|3.827
|29,00
|
|Tam
|3.751
|3.845
|28,32
|
|Yarım
|1.813
|1.860
|13,70
|
|Çeyrek
|909
|930
|6,85
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,33
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,59
|7,61
|-0,01
|
|B. Petrol
|83,44
|83,44
|0,01
|
Seans Raporu
11:01
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-
11:11TRILC
Yüzde 5.95 oranında artışla 9.80 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 103, 395 adet işlem
-
11:10VERTU
Yüzde 7.40 oranında artışla 27.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 156, 081 adet işlem
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11:09XU100
Endeks 1, 613 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 31 üstünde . İşlem hacmi 6, 441.00 milyon TL de
-
11:09GSDDE
Yüzde 7.07 oranında artışla 4.24 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 819, 175 adet işlem
-
11:06GSDDE
Yüzde 7.32 oranında artışla 4.25 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 779, 761 adet işlem