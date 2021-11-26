***ERSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.11.2021 09:23
***ERSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ERSU
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Akman Dış Ticaret ve Müteahhitlik A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979704
BIST
18:051.819
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.819
|
0
En Düşük
0
18:0512,1415
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,1417
|Açılış
|: 11,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,0000
|
12,2735
En Düşük
11,9402
18:0513,6395
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,1721
|Açılış
|: 13,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,7817
En Düşük
13,3965
18:05704,31
En Yüksek
|Değişim
|: 2,03%
|| 14,01
|Açılış
|: 704,31
|
|Önceki Kapanış
|: 690,30
|
709,62
En Düşük
687,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MOBTL
|1,67
|414.505.814
|% 0,00
|
|MOBTL
|1,67
|414.505.814
|% 0,00
|
|MOBTL
|1,67
|414.505.814
|% 0,00
|
|MOBTL
|1,67
|414.505.814
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,0983
|12,1415
|% 1,18
|
|Euro
|13,5824
|13,6395
|% 1,28
|
|Sterlin
|16,1939
|16,2751
|% 1,60
|
|Frank
|13,0620
|13,1407
|% 2,29
|
|Riyal
|3,2463
|3,2625
|% 1,79
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|10,20
|
|Altın Gr.
|706
|706
|16,18
|
|Cumhuriyet
|4.551
|4.620
|10,00
|
|Tam
|4.529
|4.648
|0,94
|
|Yarım
|2.189
|2.248
|0,45
|
|Çeyrek
|1.098
|1.124
|0,23
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,61
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|9,26
|9,27
|0,16
|
|B. Petrol
|80,13
|80,13
|-2,09
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59PENTA
Yüzde 9.98 oranında artışla 274.40 lira fiyatla işlem gören hissede 72, 749 adet işlem
-
17:57KUTPO
Yüzde 9.71 oranında artışla 115.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 621, 156 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 12 kaybederek (% -0.26 ) 1, 966
-
17:56XU100
Endeks 1, 813 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 02 üstünde . İşlem hacmi 29, 575.00 milyon TL de
-
17:56AVHOL
Yüzde 4.32 oranında artışla 6.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 419, 667 adet işlem