***ESCAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
07.07.2021 09:13
***ESCAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ESCAR.HE [Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemiyle Halka Arz] Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş. Miktar: 11.000.000 TL nominal, Aracı: IYF Kapanış Tarihi: 08.07.2021, Fiyat: 15 TL İlgili sırada maksimum emir değeri 165.000.000 TL olacaktır. Halka arz emir toplama 10:30-13:00 saatleri arasında yapılmaktadır. Dağıtıma konu hesap türleri üzerinden iletilen aynı MKK sicil numarasına sahip emirlerden sadece fiyat ve zaman önceliği kuralına göre ilk emir dağıtıma katılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947389
BIST
12:031.386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,57
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.388
En Düşük
1.384
12:038,6850
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0012
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6921
En Düşük
8,6528
12:0310,2956
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0211
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
12:03503,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,97
|Açılış
|: 503,92
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,44
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler12:03
|TUREX
|10,52
|18.426.180
|% 9,93
|
|AGYO
|2,29
|9.730.713
|% 9,57
|
|TKURU
|258,90
|2.135.666
|% 8,28
|
|SELVA
|6,96
|24.119.252
|% 7,24
|
|PSDTC
|26,80
|21.068.943
|% 6,86
|
|DENGE
|2,15
|133.408
|% -9,66
|
|SNGYO
|4,65
|32.510.863
|% -6,44
|
|PEKGY
|1,25
|137.632.260
|% -6,02
|
|DARDL
|14,92
|13.320.381
|% -4,54
|
|EDATA
|6,95
|136.219.128
|% -4,27
|
|GARAN
|8,74
|602.316.905
|% 1,51
|
|YKBNK
|2,25
|293.284.847
|% 1,35
|
|THYAO
|13,85
|264.119.206
|% -0,22
|
|AKBNK
|5,35
|262.428.053
|% -0,37
|
|EREGL
|17,90
|213.023.111
|% -0,67
|
|YKBNK
|2,25
|293.284.847
|% 1,35
|
|PEKGY
|1,25
|137.632.260
|% -6,02
|
|GARAN
|8,74
|602.316.905
|% 1,51
|
|GWIND
|3,82
|190.895.771
|% 2,14
|
|AKBNK
|5,35
|262.428.053
|% -0,37
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6806
|8,6850
|% -0,01
|
|Euro
|10,2671
|10,2956
|% 0,21
|
|Sterlin
|11,9371
|11,9970
|% -0,11
|
|Frank
|9,3717
|9,4281
|% 0,15
|
|Riyal
|2,3087
|2,3203
|% -0,01
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|6,94
|
|Altın Gr.
|504
|504
|1,66
|
|Cumhuriyet
|3.333
|3.383
|-7,00
|
|Tam
|3.316
|3.400
|-9,03
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|-4,36
|
|Çeyrek
|804
|822
|-2,18
|
|Gümüş.Ons
|26,31
|26,34
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,03
|
|B. Petrol
|75,08
|75,08
|0,55
|
Seans Raporu
12:03
daha fazla
-
12:16TGSAS
Yüzde 4.72 oranında artışla 13.99 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 468, 306 adet işlem
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12:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 13 artarak (% 0.28 ) 1, 492
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12:15
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, YKBNK, PEKGY
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12:15XU100
Endeks 1, 386 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 25 üstünde . İşlem hacmi 3, 776.00 milyon TL de
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12:15SELVA
Yüzde 8.01 oranında artışla 7.01 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 388, 506 adet işlem