***ESCAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***ESCAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [ESCAR]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBorsamız Yıldız Pazar'da işlem görmekte olan ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin ticaret unvanının ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ olarak değişmesi nedeniyle, bülten adı 08/04/2022 tarihinden itibaren ESCAR FILO olarak değiştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017113BIST