***ESCAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***ESCAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [ESCAR]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarEscar Turizm Taşımacılık payları, 13/07/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Hizmetler ve BIST İstanbul endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 54.300.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %20 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiESCAR TURIZM TASIMACILIK XUTUM 13/07/2021ESCAR TURIZM TASIMACILIK XTUMY 13/07/2021ESCAR TURIZM TASIMACILIK XBANA 13/07/2021ESCAR TURIZM TASIMACILIK XHARZ 13/07/2021ESCAR TURIZM TASIMACILIK XUHIZ 13/07/2021ESCAR TURIZM TASIMACILIK XSIST 13/07/2021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950395BIST