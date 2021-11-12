***ESCAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Likidite Sağlayıcı Atanması
12.11.2021 09:10
***ESCAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Likidite Sağlayıcı Atanması )
İlgili Şirketler [ESCAR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcı Atanması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Yeni Likidite Sağlayıcısı Aracı Kurum Adı
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Yeni Likidite Sağlayıcısı Aracı Kurum Kodu
IYF
İlgili Menkul Kıymet Adı
ESCAR
Eski Likidite Sağlayıcısı Aracı Kurum Adı
-
Likidite Sağlayıcılığın Başlayacağı Tarih
12/11/2021
Likidite Sağlayıcılığın Biteceği Tarih
11/11/2022
Açıklamalar
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin, Borsamız Ana Pazar'ında işlem gören Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş. (ESCAR.E) paylarında likidite sağlayıcılık faaliyetinde bulunma talebi 01/03/2016 tarihli ve 02.PRO.001 sayılı Pay Piyasası Prosedürü uyarınca değerlendirilmiş ve Borsamızca uygun görülmüştür.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977254
BIST
10:191.638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 12,59
|Açılış
|: 1.631
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
|
1.639
En Düşük
1.631
10:199,9380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0347
|Açılış
|: 9,9230
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8350
|
9,9857
En Düşük
9,8824
10:1911,3863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0359
|Açılış
|: 11,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3600
|
11,4278
En Düşük
11,3199
10:19593,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,55
|Açılış
|: 593,80
|
|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
596,65
En Düşük
590,80
BIST En Aktif Hisseler10:17
|DOBUR
|112,50
|12.935.588
|% 9,97
|
|OZRDN
|8,99
|7.686.970
|% 6,14
|
|BRSAN
|26,22
|20.352.943
|% 6,07
|
|OYLUM
|9,36
|11.632.306
|% 5,76
|
|AYES
|21,00
|187.299
|% 4,58
|
|KZBGY
|32,02
|7.103.156
|% -9,96
|
|BASGZ
|16,10
|81.131.886
|% -6,88
|
|ALMAD
|1,22
|221.764
|% -6,15
|
|NUGYO
|11,54
|562.795
|% -4,94
|
|MMCAS
|5,70
|30.221
|% -4,20
|
|PETKM
|7,54
|481.041.857
|% -1,44
|
|KRDMD
|7,60
|194.951.385
|% 2,43
|
|THYAO
|18,03
|177.252.556
|% 1,75
|
|GARAN
|10,65
|165.148.756
|% 0,47
|
|TUPRS
|155,10
|133.312.872
|% -0,89
|
|ADESE
|1,31
|101.822.343
|% -2,96
|
|PETKM
|7,54
|481.041.857
|% -1,44
|
|ODAS
|1,55
|58.671.219
|% 2,65
|
|SKBNK
|1,12
|38.504.110
|% 1,82
|
|KRDMD
|7,60
|194.951.385
|% 2,43
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9306
|9,9357
|% 0,33
|
|Euro
|11,3735
|11,3841
|% 0,30
|
|Sterlin
|13,2476
|13,3141
|% 0,38
|
|Frank
|10,7290
|10,7936
|% 0,24
|
|Riyal
|2,6407
|2,6539
|% 0,29
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|-3,84
|
|Altın Gr.
|595
|595
|1,38
|
|Cumhuriyet
|3.932
|3.992
|61,00
|
|Tam
|3.913
|4.011
|58,95
|
|Yarım
|1.891
|1.940
|28,52
|
|Çeyrek
|949
|970
|14,25
|
|Gümüş.Ons
|25,22
|25,27
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|8,07
|8,08
|0,05
|
|B. Petrol
|82,21
|82,21
|-0,66
|