***ESCAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Likidite Sağlayıcı Atanması









***ESCAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Likidite Sağlayıcı Atanması )İlgili Şirketler [ESCAR]İlgili Fonlar []TürkçeLikidite Sağlayıcı AtanmasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiYeni Likidite Sağlayıcısı Aracı Kurum Adıİnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Yeni Likidite Sağlayıcısı Aracı Kurum KoduIYFİlgili Menkul Kıymet AdıESCAREski Likidite Sağlayıcısı Aracı Kurum AdıLikidite Sağlayıcılığın Başlayacağı Tarih12/11/2021Likidite Sağlayıcılığın Biteceği Tarih11/11/2022Açıklamalarİnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin, Borsamız Ana Pazar'ında işlem gören Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş. (ESCAR.E) paylarında likidite sağlayıcılık faaliyetinde bulunma talebi 01/03/2016 tarihli ve 02.PRO.001 sayılı Pay Piyasası Prosedürü uyarınca değerlendirilmiş ve Borsamızca uygun görülmüştür.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977254BIST