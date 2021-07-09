***ESCAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması
09.07.2021 18:12
***ESCAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ESCAR]
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Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
09/07/2021
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
11.000.000
Baz Fiyat (TL)
15
İşlem Göreceği Pazar
Ana Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
1.000.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
13/07/2021
Halka Arz Yöntemi
Borsada (On the Exchange)
Halka Arz Tarihi
07-08/07/2021
Açıklamalar
Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 11.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 54.300.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 11.000.000 TL nominal değerli paylar 13/07/2021 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 15 TL/pay baz fiyat, "ESCAR.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950059
BIST
18:051.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 5,30
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.382
En Düşük
1.372
18:058,6555
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0372
|Açılış
|: 8,6680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6497
18:0510,2758
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0404
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2532
18:05504,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,03
|Açılış
|: 504,01
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
500,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKIZ
|7,48
|684.375
|% 10,00
|
|ERBOS
|133,80
|167.723.302
|% 9,94
|
|NTGAZ
|8,43
|120.219.247
|% 9,91
|
|KUTPO
|51,95
|127.387.872
|% 8,96
|
|EDIP
|2,88
|27.925.403
|% 7,87
|
|FADE
|17,47
|49.516.031
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|34.150.100
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,10
|232.962.729
|% -9,84
|
|DENGE
|1,18
|4.073.317
|% -9,23
|
|KTSKR
|17,24
|79.787.419
|% -8,78
|
|GARAN
|8,53
|822.710.507
|% -0,35
|
|THYAO
|13,57
|757.467.396
|% -0,66
|
|KRDMD
|7,22
|733.868.643
|% 1,98
|
|PETKM
|5,44
|729.925.769
|% 1,87
|
|EREGL
|18,05
|571.070.480
|% 2,79
|
|PEKGY
|1,10
|232.962.729
|% -9,84
|
|YKBNK
|2,28
|384.943.523
|% 1,33
|
|EKGYO
|1,85
|250.148.418
|% -0,54
|
|PETKM
|5,44
|729.925.769
|% 1,87
|
|KRDMD
|7,22
|733.868.643
|% 1,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6531
|8,6555
|% -0,43
|
|Euro
|10,2651
|10,2758
|% -0,39
|
|Sterlin
|11,9484
|12,0083
|% -0,07
|
|Frank
|9,4225
|9,4793
|% -0,47
|
|Riyal
|2,3015
|2,3131
|% -0,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|6,48
|
|Altın Gr.
|503
|503
|-0,63
|
|Cumhuriyet
|3.329
|3.379
|-12,00
|
|Tam
|3.320
|3.404
|-5,89
|
|Yarım
|1.605
|1.647
|-2,85
|
|Çeyrek
|805
|823
|-1,42
|
|Gümüş.Ons
|26,13
|26,16
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,27
|0,02
|
|B. Petrol
|75,56
|75,56
|1,44
|