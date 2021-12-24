***ESCAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.12.2021 10:00
***ESCAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ESCAR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985940
BIST
10:451.824
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 18,53
|Açılış
|: 1.821
|
|Önceki Kapanış
|: 1.805
|
1.829
En Düşük
1.809
10:4511,5423
En Yüksek
|Değişim
|: 2,24%
|| 0,2526
|Açılış
|: 11,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
11,7924
En Düşük
11,1232
10:4513,1342
En Yüksek
|Değişim
|: 2,35%
|| 0,3016
|Açılış
|: 12,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,2163
En Düşük
12,4991
10:45667,07
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 10,44
|Açılış
|: 667,07
|
|Önceki Kapanış
|: 656,63
|
685,93
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler10:45
|PENTA
|395,40
|19.613.294
|% 9,92
|
|ISKPL
|4,90
|8.482.377
|% 9,87
|
|NIBAS
|11,86
|28.234.993
|% 9,01
|
|TOASO
|70,50
|78.580.069
|% 8,38
|
|ORMA
|36,98
|7.248
|% 7,56
|
|PRKAB
|40,44
|4.482.855
|% -9,97
|
|EPLAS
|21,88
|15.770.474
|% -9,96
|
|SNKRN
|20,26
|115.360
|% -9,96
|
|DOBUR
|72,00
|278.208
|% -9,94
|
|AVGYO
|2,56
|6.466.820
|% -6,91
|
|SISE
|13,15
|523.419.676
|% 2,02
|
|GARAN
|11,69
|409.502.221
|% -0,43
|
|EREGL
|26,22
|381.740.341
|% -0,61
|
|THYAO
|19,77
|359.089.248
|% 2,92
|
|KRDMD
|9,03
|226.667.465
|% 1,35
|
|YKBNK
|3,54
|152.822.252
|% -1,12
|
|SISE
|13,15
|523.419.676
|% 2,02
|
|DOHOL
|2,77
|97.707.740
|% 1,84
|
|GARAN
|11,69
|409.502.221
|% -0,43
|
|ODAS
|1,37
|35.167.782
|% 0,00
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,5400
|11,5423
|% 2,24
|
|Euro
|13,0561
|13,1342
|% 2,35
|
|Sterlin
|15,3509
|15,4279
|% 1,63
|
|Frank
|12,4703
|12,5454
|% 1,79
|
|Riyal
|3,0482
|3,0635
|% 1,69
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|1,06
|
|Altın Gr.
|671
|672
|15,24
|
|Cumhuriyet
|4.381
|4.447
|-458,00
|
|Tam
|4.343
|4.489
|-449,44
|
|Yarım
|2.099
|2.171
|-217,41
|
|Çeyrek
|1.053
|1.086
|-108,70
|
|Gümüş.Ons
|22,78
|22,83
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|8,41
|8,43
|0,11
|
|B. Petrol
|76,52
|76,52
|-0,08
|