***ESCAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.05.2022 12:39
***ESCAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ESCAR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ESCAR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029137
BIST
13:552.477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -13,25
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.501
En Düşük
2.472
13:5515,3338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0875
|Açılış
|: 15,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3280
|
15,3880
En Düşük
15,2421
13:5516,2327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,1502
|Açılış
|: 16,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,2682
En Düşük
16,0616
13:55913,20
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 10,78
|Açılış
|: 913,39
|
|Önceki Kapanış
|: 902,42
|
914,17
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler13:51
|ULUUN
|10,38
|70.396.921
|% 9,96
|
|UFUK
|50,45
|1.052.992
|% 9,96
|
|IMASM
|26,52
|5.161.853
|% 9,95
|
|ESCOM
|10,83
|29.501.385
|% 9,95
|
|ACSEL
|51,45
|13.286.585
|% 9,94
|
|KLMSN
|11,16
|14.600.520
|% -10,00
|
|SELVA
|14,24
|1.579.643
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,50
|764.008
|% -9,99
|
|PKENT
|206,50
|133.596.301
|% -9,98
|
|MERCN
|14,17
|25.651.622
|% -9,97
|
|THYAO
|42,26
|1.618.166.001
|% 0,14
|
|SISE
|19,98
|1.243.239.824
|% -0,30
|
|KRDMD
|16,52
|1.022.584.082
|% -0,30
|
|SAHOL
|20,76
|853.332.268
|% 1,27
|
|ASELS
|24,16
|810.960.843
|% -0,08
|
|EKGYO
|2,75
|416.038.999
|% -0,72
|
|VAKBN
|4,45
|386.092.237
|% -3,05
|
|DOHOL
|3,71
|310.518.408
|% -3,39
|
|PETKM
|10,30
|755.768.327
|% 1,18
|
|YKBNK
|4,81
|328.059.859
|% -0,82
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3293
|15,3359
|% 0,59
|
|Euro
|16,1981
|16,2194
|% 0,85
|
|Sterlin
|18,8864
|18,9812
|% 0,75
|
|Frank
|15,4224
|15,5153
|% 0,98
|
|Riyal
|4,0754
|4,0958
|% 0,43
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.854
|15,04
|
|Altın Gr.
|913
|913
|10,82
|
|Cumhuriyet
|6.163
|6.256
|9,00
|
|Tam
|6.133
|6.289
|4,51
|
|Yarım
|2.964
|3.042
|2,18
|
|Çeyrek
|1.487
|1.521
|1,09
|
|Gümüş.Ons
|21,79
|21,82
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|10,72
|10,74
|0,29
|
|B. Petrol
|106
|106
|3,13
|