***ESCAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.11.2022 10:14
***ESCAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ESCAR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081308
BIST
11:314.528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 1,37
|Açılış
|: 4.503
|
|Önceki Kapanış
|: 4.527
|
4.547
En Düşük
4.500
11:3118,6199
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0103
|Açılış
|: 18,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6662
En Düşük
18,5760
11:3119,1044
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,1306
|Açılış
|: 19,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3100
|
19,2749
En Düşük
19,0886
11:311.043,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -3,19
|Açılış
|: 1.042,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.046,41
|
1.051,01
En Düşük
1.042,29
BIST En Aktif Hisseler11:31
|OBASE
|28,16
|30.098.316
|% 10,00
|
|MZHLD
|169,40
|2.280.632
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,57
|22.971.998
|% 10,00
|
|OZRDN
|17,84
|31.868.608
|% 9,99
|
|BRKSN
|18,06
|2.831.937
|% 9,99
|
|SASA
|135,90
|170.227.389
|% -10,00
|
|SILVR
|19,26
|2.972.357
|% -10,00
|
|HEKTS
|37,40
|120.867.600
|% -9,97
|
|ATSYH
|121,10
|539.258
|% -9,96
|
|SMRTG
|103,40
|18.093.656
|% -9,93
|
|KONTR
|185,60
|1.956.025.073
|% 6,24
|
|THYAO
|107,00
|1.631.753.151
|% 0,38
|
|PETKM
|15,16
|994.597.615
|% 1,07
|
|EKGYO
|5,63
|993.741.746
|% 2,55
|
|ASELS
|40,48
|965.950.281
|% 1,91
|
|EKGYO
|5,63
|993.741.746
|% 2,55
|
|ALBRK
|3,44
|452.139.769
|% -0,29
|
|SKBNK
|2,41
|300.351.657
|% -0,82
|
|ADESE
|1,38
|131.740.993
|% 2,99
|
|TSKB
|3,40
|265.640.333
|% 0,59
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6159
|18,6219
|% 0,07
|
|Euro
|19,0960
|19,1078
|% -0,66
|
|Sterlin
|21,9542
|22,0643
|% -0,42
|
|Frank
|19,3968
|19,5137
|% -0,18
|
|Riyal
|4,9385
|4,9633
|% 0,04
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.742
|-6,45
|
|Altın Gr.
|1.044
|1.044
|-2,63
|
|Cumhuriyet
|6.987
|7.106
|-52,00
|
|Tam
|6.967
|7.086
|-45,00
|
|Yarım
|3.384
|3.464
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.692
|1.732
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|20,83
|20,85
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,49
|12,50
|-0,01
|
|B. Petrol
|87,28
|87,28
|-0,34
|
Seans Raporu
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