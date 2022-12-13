***ESCAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.12.2022 10:29
***ESCAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ESCAR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086808
BIST
10:295.210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 16,82
|Açılış
|: 5.213
|
|Önceki Kapanış
|: 5.193
|
5.239
En Düşük
5.193
10:2918,6490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0121
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6782
En Düşük
18,5591
10:2919,6913
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0557
|Açılış
|: 19,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,6953
En Düşük
19,5690
10:291.072,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 5,67
|Açılış
|: 1.072,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.066,54
|
1.072,36
En Düşük
1.063,60
BIST En Aktif Hisseler10:29
|PKART
|31,90
|12.607.994
|% 10,00
|
|UZERB
|175,00
|366.625
|% 9,99
|
|BALAT
|19,29
|2.215.746
|% 9,98
|
|OZSUB
|21,84
|7.664.224
|% 9,97
|
|OTTO
|72,30
|1.384.111
|% 9,96
|
|DERHL
|7,16
|11.311.170
|% -4,15
|
|SASA
|119,10
|274.876.882
|% -4,03
|
|YESIL
|4,83
|12.063.402
|% -3,98
|
|KERVN
|1,13
|629.237
|% -3,42
|
|SMRTG
|109,30
|186.964.909
|% -3,36
|
|THYAO
|145,70
|1.441.541.303
|% 0,48
|
|TTKOM
|20,26
|972.701.796
|% 2,53
|
|EKGYO
|8,10
|790.391.379
|% 2,79
|
|TCELL
|36,36
|756.335.469
|% 2,13
|
|TUPRS
|467,70
|590.886.429
|% 3,02
|
|IHLGM
|1,55
|30.037.366
|% 1,31
|
|EUREN
|16,66
|61.394.558
|% -0,83
|
|FORMT
|2,22
|7.718.296
|% -0,89
|
|PSGYO
|10,07
|34.236.041
|% 1,61
|
|HDFGS
|3,68
|12.133.912
|% -0,27
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6445
|18,6490
|% 0,06
|
|Euro
|19,6811
|19,6913
|% 0,28
|
|Sterlin
|22,8555
|22,9701
|% 0,26
|
|Frank
|19,8736
|19,9933
|% 0,26
|
|Riyal
|4,9440
|4,9688
|% 0,10
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|7,57
|
|Altın Gr.
|1.071
|1.072
|5,13
|
|Cumhuriyet
|7.184
|7.293
|-38,00
|
|Tam
|7.218
|7.272
|29,00
|
|Yarım
|3.496
|3.555
|14,00
|
|Çeyrek
|1.753
|1.777
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,49
|23,52
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|14,06
|14,08
|0,11
|
|B. Petrol
|79,17
|79,17
|1,18
|
Seans Raporu
10:29
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10:44PRKME
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