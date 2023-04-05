***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
05.04.2023 16:34
***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
05.04.2023
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 05.04.2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda 1 Ocak 2023 ve 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait finansal tablolarının gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat, gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi hususunda Şirket Yönetim Kurulu'nun 31.03.2023 tarihli ve 2023/9 sayılı kararı ile önerilen PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132071
BIST
18:054.920
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -64,24
|Açılış
|: 4.997
|
|Önceki Kapanış
|: 4.984
|
5.029
En Düşük
4.920
18:0519,2509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0379
|Açılış
|: 19,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6450
|
19,2675
En Düşük
19,2018
18:0521,1815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1227
|Açılış
|: 21,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4000
|
21,2404
En Düşük
21,0407
18:051.248,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,02
|Açılış
|: 1.248,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.248,78
|
1.257,73
En Düşük
1.244,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALFAS
|312,40
|728.516.344
|% 10,00
|
|AKFYE
|16,63
|2.298.984.935
|% 9,99
|
|NATEN
|148,80
|203.008.620
|% 9,98
|
|SEKUR
|17,20
|18.717.794
|% 9,97
|
|EUREN
|11,36
|494.093.918
|% 9,97
|
|DGGYO
|36,00
|18.821.048
|% -10,00
|
|DOGUB
|19,98
|62.620.952
|% -10,00
|
|ONCSM
|143,50
|124.075.778
|% -9,63
|
|GEREL
|17,96
|521.202.851
|% -9,11
|
|EKSUN
|78,05
|4.754.575.177
|% -8,87
|
|EKSUN
|78,05
|4.754.575.177
|% -8,87
|
|THYAO
|125,30
|4.319.837.027
|% -2,19
|
|ASTOR
|57,00
|3.926.229.901
|% 6,24
|
|EREGL
|35,42
|2.738.887.471
|% -1,50
|
|KOZAL
|21,28
|2.502.266.528
|% -0,56
|
|EKGYO
|6,38
|1.032.132.705
|% -2,60
|
|ISCTR
|12,10
|1.920.184.028
|% -2,58
|
|AKFYE
|16,63
|2.298.984.935
|% 9,99
|
|YKBNK
|9,62
|1.191.292.919
|% -2,04
|
|KOZAL
|21,28
|2.502.266.528
|% -0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2474
|19,2509
|% 0,20
|
|Euro
|21,1182
|21,1815
|% 0,58
|
|Sterlin
|23,9185
|24,0385
|% -0,15
|
|Frank
|21,1905
|21,3181
|% 0,30
|
|Riyal
|5,1154
|5,1410
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.019
|2.019
|-1,26
|
|Altın Gr.
|1.248
|1.249
|-0,24
|
|Cumhuriyet
|8.467
|8.595
|108,00
|
|Tam
|8.482
|8.559
|-23,00
|
|Yarım
|4.143
|4.188
|-11,00
|
|Çeyrek
|2.071
|2.094
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,87
|24,91
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|15,39
|15,40
|-0,06
|
|B. Petrol
|84,78
|84,78
|-0,16
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59SELGD
Yüzde -5.76 oranında düşüşle 6.22 lira fiyatla işlem gören hissede 922, 400 adet işlem
-
17:58YKSLN
Yüzde -4.78 oranında düşüşle 10.35 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 709, 564 adet işlem
-
17:57KARTN
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 70.30 lira fiyatla işlem gören hissede 343, 762 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -45, 44 kaybederek (% -1.01 ) 4, 448
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUKYO, KIMMR, YAYLA, EUYO, IHAAS, VANGD, COSMO, ALFAS, AKFYE, SEKUR