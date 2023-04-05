***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıPWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023-31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi05.04.2023Tescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarŞirketimizin 05.04.2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda 1 Ocak 2023 ve 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait finansal tablolarının gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat, gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi hususunda Şirket Yönetim Kurulu'nun 31.03.2023 tarihli ve 2023/9 sayılı kararı ile önerilen PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132071BIST