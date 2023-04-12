***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
12.04.2023 14:44
***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2023 Yılı Faaliyet Dönemi
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
05.04.2023
Tescil Tarihi
12.04.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
12.04.2023 / 10810
Açıklamalar
Şirketimizin 05.04.2023 tarihli 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş 2023 yılı için Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu olarak seçilmiş, 12.04.2023 tarih ve 10810 No'lu Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan olmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136776
BIST
18:055.146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 21,86
|Açılış
|: 5.128
|
|Önceki Kapanış
|: 5.124
|
5.198
En Düşük
5.121
18:0519,3133
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0289
|Açılış
|: 19,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6650
|
19,3273
En Düşük
19,2721
18:0521,2089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1817
|Açılış
|: 21,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4500
|
21,2569
En Düşük
20,9931
18:051.246,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,70
|Açılış
|: 1.246,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.243,18
|
1.259,91
En Düşük
1.241,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ZRGYO
|4,95
|358.661.384
|% 10,00
|
|MARKA
|23,98
|13.347.412
|% 10,00
|
|BURVA
|33,66
|20.630.683
|% 10,00
|
|KRGYO
|18,26
|14.973.304
|% 10,00
|
|EDIP
|8,59
|31.127.174
|% 9,99
|
|ONCSM
|108,00
|185.425.513
|% -10,00
|
|HEDEF
|21,28
|95.255.115
|% -9,98
|
|GESAN
|78,00
|1.761.957.856
|% -7,69
|
|SRVGY
|161,00
|26.919.420
|% -7,20
|
|AVHOL
|15,82
|74.987.001
|% -6,94
|
|THYAO
|133,40
|5.291.064.638
|% 0,30
|
|EREGL
|36,26
|3.079.691.436
|% 0,17
|
|ISCTR
|12,28
|2.874.784.345
|% 1,07
|
|AKBNK
|18,29
|2.776.626.000
|% 2,46
|
|ASELS
|55,05
|2.689.384.395
|% 2,90
|
|ISCTR
|12,28
|2.874.784.345
|% 1,07
|
|ZOREN
|5,00
|1.114.326.837
|% -6,72
|
|EKGYO
|7,00
|1.455.680.401
|% -0,58
|
|YKBNK
|10,41
|1.968.017.363
|% 2,66
|
|SKBNK
|2,56
|402.125.785
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3093
|19,3140
|% 0,15
|
|Euro
|21,2069
|21,2150
|% 0,89
|
|Sterlin
|23,9837
|24,1040
|% 0,32
|
|Frank
|21,4373
|21,5665
|% 0,74
|
|Riyal
|5,1332
|5,1590
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.008
|2.008
|4,29
|
|Altın Gr.
|1.246
|1.246
|3,16
|
|Cumhuriyet
|8.514
|8.642
|27,00
|
|Tam
|8.565
|8.640
|23,00
|
|Yarım
|4.183
|4.228
|11,00
|
|Çeyrek
|2.091
|2.114
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,26
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|15,63
|15,64
|0,09
|
|B. Petrol
|86,89
|86,89
|1,28
|