***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıPwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.ŞHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği2023 Yılı Faaliyet DönemiSeçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi05.04.2023Tescil Tarihi12.04.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su12.04.2023 / 10810AçıklamalarŞirketimizin 05.04.2023 tarihli 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş 2023 yılı için Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu olarak seçilmiş, 12.04.2023 tarih ve 10810 No'lu Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136776BIST