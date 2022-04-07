***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme









***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirket Esas Sözleşmesinin 2. (Şirketin Ticaret Unvanı) maddesi değiştirilmiş olup, değişiklik İstanbul Ticaret Sicili tarafından 06.04.2022 tarih -10553 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan edilmiştir.Son değişikliği içeren yürürlükteki şirket esas sözleşmesi ekte yer almaktadır.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No2 06/04/2022 06/04/2022 10553http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017180BIST