***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme
07.04.2022 17:08
***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirket Esas Sözleşmesinin 2. (Şirketin Ticaret Unvanı) maddesi değiştirilmiş olup, değişiklik İstanbul Ticaret Sicili tarafından 06.04.2022 tarih -10553 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan edilmiştir.
Son değişikliği içeren yürürlükteki şirket esas sözleşmesi ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
2 06/04/2022 06/04/2022 10553
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017180
BIST
17:092.345
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 28,97
|Açılış
|: 2.329
|
|Önceki Kapanış
|: 2.316
|
2.351
En Düşük
2.329
17:0914,7439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0380
|Açılış
|: 14,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7430
|
14,7633
En Düşük
14,7005
17:0916,0961
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0627
|Açılış
|: 16,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1000
|
16,1450
En Düşük
16,0138
17:09916,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 5,46
|Açılış
|: 916,11
|
|Önceki Kapanış
|: 910,65
|
917,28
En Düşük
908,13
BIST En Aktif Hisseler17:06
|KLKIM
|20,50
|138.149.495
|% 10,01
|
|NATEN
|57,75
|57.728.871
|% 10,00
|
|ESEN
|34,58
|268.730.943
|% 9,99
|
|CASA
|121,20
|1.044.623
|% 9,98
|
|ISFIN
|3,97
|479.807.052
|% 9,97
|
|GZNMI
|37,60
|30.106.755
|% -9,96
|
|SANEL
|5,51
|922.784
|% -5,81
|
|IDEAS
|24,18
|72.474.917
|% -4,95
|
|EDATA
|20,20
|21.687.905
|% -4,45
|
|BOBET
|4,44
|69.340.507
|% -3,27
|
|THYAO
|35,10
|2.473.556.607
|% 1,39
|
|GARAN
|12,60
|2.133.373.369
|% 1,53
|
|KRDMD
|15,77
|1.770.030.597
|% 1,94
|
|ASELS
|26,14
|1.647.003.035
|% 2,35
|
|SISE
|16,69
|1.599.454.120
|% 2,39
|
|YKBNK
|4,31
|1.539.981.313
|% 3,36
|
|ODAS
|2,07
|605.429.349
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,97
|1.452.978.417
|% 3,64
|
|GARAN
|12,60
|2.133.373.369
|% 1,53
|
|EKGYO
|2,57
|332.295.165
|% 0,78
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7381
|14,7439
|% 0,26
|
|Euro
|16,0843
|16,0961
|% 0,39
|
|Sterlin
|19,2005
|19,2967
|% 0,17
|
|Frank
|15,7402
|15,8350
|% 0,26
|
|Riyal
|3,9196
|3,9392
|% 0,24
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|6,64
|
|Altın Gr.
|916
|916
|5,68
|
|Cumhuriyet
|6.071
|6.162
|4,00
|
|Tam
|6.042
|6.193
|3,84
|
|Yarım
|2.920
|2.996
|1,86
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|24,42
|24,45
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,57
|-0,01
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,61
|