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***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme

07.04.2022 17:08
***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme


***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme )

İlgili Şirketler []
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Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

Şirket Esas Sözleşmesinin 2. (Şirketin Ticaret Unvanı) maddesi değiştirilmiş olup, değişiklik İstanbul Ticaret Sicili tarafından 06.04.2022 tarih -10553 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan edilmiştir.
Son değişikliği içeren yürürlükteki şirket esas sözleşmesi ekte yer almaktadır.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
2 06/04/2022 06/04/2022 10553



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017180


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