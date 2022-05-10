***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar1 Ocak - 31 Mart 2022 dönemine ait yönetim kurulu faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028601BIST