***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarYönetim Kurulu'muzun 15 Ağustos 2023 tarih ve 17 sayılı kararı ile onaylanan 1 Ocak - 30 Haziran 2023 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporumuz ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185758BIST