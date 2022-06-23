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***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

23.06.2022 17:00
***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi


***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.02.2022-10.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
07/02/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Mint Elektrikli Araç Teknolojileri A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Elektrikli araç kiralama ve paylaşım teknolojileri
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
20.000.000 TL
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
22/06/2022
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
10.000.000
Beher Payın Alış Fiyatı
1 TL
Toplam Tutar
10.000.000 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%50
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%50
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%50
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,68
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,10
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Yeni şirket kuruluşu
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Şirketimizin 07.02.2022 ve 10.06.2022 tarihli özel durum açıklamasında, Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.  ile güç birliği yaparak birlikte elektrikli araç kiralama ve paylaşım teknolojileri konusunda faaliyette bulunmak üzere "Mint Elektrikli Araç Teknolojileri A.Ş." ünvanlı bir Şirketin 20 Milyon TL sermaye ile  %50 Escar, %40 Kontrolmatik ortaklığı ile kurulacağı açıklanmıştı.   Söz konusu şirket "Mint Elektrikli Araç Teknolojileri A.Ş." unvanı ile kurulmuş olup 22.06.2022 tarihinde Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil ve 22.06.2022 tarihli 10604 sayılı Ticare Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Kamuoyuna ve yatırımcılara saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038948


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LIDFA 13,34 10.574.191 % 9,98  
MAKIM 14,15 298.459.956 % 9,95  
OYYAT 24,36 62.899.529 % 9,93  
VKING 6,32 6.362.634 % 9,91  
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Altın Gr. 1.028 1.028 4,39  
Cumhuriyet 6.844 6.947 1,00  
Tam 6.820 6.920 2,00  
Yarım 3.348 3.385 1,00  
Çeyrek 1.677 1.692 1,00  
Gümüş.Ons 21,40 21,43 0,00  
Gümüş Gr. 11,96 11,97 0,02  
B. Petrol 111 111 -0,84  
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