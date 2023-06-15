***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
15.06.2023 09:35
***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Bilgilendirme Politikamız kapsamında, 2022 yılı sonuçlarımıza ilişkin olarak hazırlanan özet bilgiler ve 2023 yılı beklentilerimizi içeren tablo ekli dosyada yer almaktadır.
İlgili tabloya www.escar.com.tr internet adresi "Yatırımcı İlişkileri" bölümünden de ulaşılabilir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158833
BIST
12:515.406
En Düşük
|Değişim
|: 0,85%
|| 45,65
|Açılış
|: 5.398
|
|Önceki Kapanış
|: 5.361
|
5.378
En Yüksek
5.439
12:5123,6748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,1043
|Açılış
|: 23,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,5300
|
23,6757
En Düşük
23,4435
12:5125,7220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,2218
|Açılış
|: 25,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,5000
|
25,7220
En Düşük
25,3574
12:511.471,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,28
|Açılış
|: 1.471,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.470,42
|
1.474,88
En Düşük
1.462,50
BIST En Aktif Hisseler12:49
|RHEAG
|5,94
|10.338.400
|% 10,00
|
|OSTIM
|3,85
|69.630.090
|% 10,00
|
|KLKIM
|53,90
|48.346.276
|% 10,00
|
|RODRG
|45,60
|12.512.857
|% 9,99
|
|VKFYO
|21,02
|17.682.840
|% 9,99
|
|BURVA
|70,85
|132.087.747
|% -9,97
|
|BURCE
|158,10
|30.231.980
|% -9,97
|
|ATSYH
|50,85
|2.380.899
|% -9,92
|
|INFO
|8,17
|20.435.426
|% -5,00
|
|DGATE
|18,36
|25.211.648
|% -4,87
|
|THYAO
|183,30
|4.021.411.891
|% 0,22
|
|SASA
|54,90
|1.470.886.354
|% -0,09
|
|YKBNK
|12,41
|1.382.664.137
|% 2,65
|
|AKBNK
|18,72
|1.321.217.567
|% 1,91
|
|ISCTR
|13,49
|1.307.578.131
|% 1,89
|
|ZOREN
|3,07
|401.477.489
|% 6,97
|
|YKBNK
|12,41
|1.382.664.137
|% 2,65
|
|ISCTR
|13,49
|1.307.578.131
|% 1,89
|
|AKBNK
|18,72
|1.321.217.567
|% 1,91
|
|EKGYO
|7,15
|391.997.028
|% 0,70
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6681
|23,6733
|% 0,44
|
|Euro
|25,6821
|25,7093
|% 0,82
|
|Sterlin
|29,8709
|30,0207
|% 0,45
|
|Frank
|26,1493
|26,3069
|% 0,44
|
|Riyal
|6,2930
|6,3246
|% 0,49
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.936
|-6,45
|
|Altın Gr.
|1.472
|1.472
|1,49
|
|Cumhuriyet
|9.752
|9.900
|-102,00
|
|Tam
|9.703
|9.963
|-92,24
|
|Yarım
|4.751
|4.839
|-16,00
|
|Çeyrek
|2.376
|2.419
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,41
|23,43
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|17,79
|17,82
|-0,31
|
|B. Petrol
|73,98
|73,98
|0,78
|