***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Bilgilendirme Politikamız kapsamında, 2022 yılı sonuçlarımıza ilişkin olarak hazırlanan özet bilgiler ve 2023 yılı beklentilerimizi içeren tablo ekli dosyada yer almaktadır.İlgili tabloya www.escar.com.tr internet adresi "Yatırımcı İlişkileri" bölümünden de ulaşılabilir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158833BIST