***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
23.05.2022 08:54
***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 29. Maddesinin 5. Fıkrası gereğince hazırlanan "Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Gerçekleşme ve Değerlendirme Raporu" ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031627
BIST
11:372.388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 15,52
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.372
|
2.398
En Düşük
2.385
11:3715,9181
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0453
|Açılış
|: 15,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9050
|
15,9720
En Düşük
15,8601
11:3716,9543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,1532
|Açılış
|: 16,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7700
|
16,9759
En Düşük
16,8034
11:37952,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 9,72
|Açılış
|: 952,28
|
|Önceki Kapanış
|: 942,56
|
955,52
En Düşük
943,34
BIST En Aktif Hisseler11:35
|IMASM
|51,55
|6.986.835
|% 9,91
|
|DERHL
|6,77
|16.686.449
|% 9,90
|
|LIDFA
|7,35
|12.384.074
|% 9,87
|
|DAGHL
|26,00
|804.908
|% 9,80
|
|MZHLD
|46,70
|2.494.339
|% 8,10
|
|SNKRN
|25,44
|265.644
|% -9,98
|
|SELVA
|10,04
|6.189.631
|% -9,96
|
|POLTK
|639,70
|16.802.069
|% -9,00
|
|ERSU
|3,96
|7.512.143
|% -7,69
|
|CASA
|107,40
|101.063
|% -6,61
|
|THYAO
|42,78
|911.479.233
|% -0,19
|
|KARSN
|5,90
|703.795.457
|% 4,80
|
|GARAN
|16,37
|639.422.724
|% 0,74
|
|ASELS
|23,44
|629.199.081
|% 2,90
|
|SISE
|19,37
|478.117.232
|% -0,26
|
|SKBNK
|1,28
|268.518.203
|% 6,67
|
|KARSN
|5,90
|703.795.457
|% 4,80
|
|YKBNK
|4,38
|363.190.135
|% 1,15
|
|TSKB
|1,97
|105.835.188
|% 2,07
|
|AKBNK
|8,13
|342.922.756
|% 1,12
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9202
|15,9248
|% 0,33
|
|Euro
|16,9243
|16,9516
|% 0,90
|
|Sterlin
|19,9716
|20,0718
|% 1,03
|
|Frank
|16,3652
|16,4638
|% 0,90
|
|Riyal
|4,2398
|4,2611
|% 0,50
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|14,31
|
|Altın Gr.
|954
|955
|12,03
|
|Cumhuriyet
|6.289
|6.384
|53,00
|
|Tam
|6.256
|6.412
|10,48
|
|Yarım
|3.024
|3.102
|5,07
|
|Çeyrek
|1.517
|1.551
|2,53
|
|Gümüş.Ons
|22,04
|22,08
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,34
|11,35
|0,23
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,17
|