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***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu

23.05.2022 08:54
***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara


***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )

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Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 29. Maddesinin 5. Fıkrası gereğince hazırlanan "Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Gerçekleşme ve Değerlendirme Raporu" ekte yer almaktadır. 
Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031627


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DAGHL 26,00 804.908 % 9,80  
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Riyal 4,2398 4,2611 % 0,50  
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11:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.861 1.861 14,31  
Altın Gr. 954 955 12,03  
Cumhuriyet 6.289 6.384 53,00  
Tam 6.256 6.412 10,48  
Yarım 3.024 3.102 5,07  
Çeyrek 1.517 1.551 2,53  
Gümüş.Ons 22,04 22,08 0,29  
Gümüş Gr. 11,34 11,35 0,23  
B. Petrol 111 111 1,17  
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