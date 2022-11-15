***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
15.11.2022 15:38
***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Rating Notu "A+ (tr)" olarak teyit edilmiş olup,
tüm notları ise aşağıdaki şekilde oluşmuştur.
Rating bildirim formu ekte bilgilerinize sunulmuştur.
Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : A+ (tr) / (Stabil Görünüm) Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu:J1+ (tr) / (Stabil Görünüm) Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu:BB / (Negatif Görünüm) Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu:BB / (Negatif Görünüm
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080102
BIST
18:004.657
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 86,80
|Açılış
|: 4.632
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.687
En Düşük
4.535
18:0018,6222
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0186
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6485
En Düşük
18,5529
18:0019,3768
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1563
|Açılış
|: 19,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,5094
En Düşük
19,1707
18:001.060,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,05
|Açılış
|: 1.060,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,06
|
1.068,94
En Düşük
1.055,51
BIST En Aktif Hisseler18:00
|GLCVY
|26,40
|59.918.665
|% 10,00
|
|BRLSM
|22,22
|159.571.394
|% 10,00
|
|HKTM
|101,20
|356.311.877
|% 10,00
|
|KONKA
|58,30
|295.383.262
|% 10,00
|
|KUVVA
|41,58
|1.974.688
|% 10,00
|
|MNDRS
|9,91
|204.925.249
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,43
|999.551.935
|% -9,97
|
|NTHOL
|12,88
|194.841.627
|% -7,93
|
|GARFA
|22,06
|6.536.817
|% -7,62
|
|OTTO
|41,80
|1.372.993
|% -7,19
|
|THYAO
|109,00
|9.787.977.910
|% -0,64
|
|EREGL
|37,60
|8.842.718.573
|% 0,70
|
|ODAS
|12,32
|5.986.611.974
|% 3,62
|
|ASELS
|41,14
|5.795.866.090
|% -1,34
|
|AKBNK
|16,19
|5.385.915.123
|% 6,30
|
|ISCTR
|9,73
|5.009.265.144
|% 5,08
|
|YKBNK
|10,79
|5.383.327.062
|% 9,99
|
|ODAS
|12,32
|5.986.611.974
|% 3,62
|
|SKBNK
|2,34
|1.035.395.744
|% 1,30
|
|TSKB
|3,26
|1.437.784.300
|% 2,52
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6082
|18,6177
|% 0,08
|
|Euro
|19,3538
|19,3691
|% 0,77
|
|Sterlin
|22,0844
|22,1951
|% 1,29
|
|Frank
|19,6152
|19,7334
|% -0,18
|
|Riyal
|4,9375
|4,9623
|% 0,06
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|0,67
|
|Altın Gr.
|1.059
|1.060
|-0,35
|
|Cumhuriyet
|7.086
|7.193
|72,00
|
|Tam
|7.028
|7.164
|30,00
|
|Yarım
|3.413
|3.502
|14,00
|
|Çeyrek
|1.707
|1.751
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,75
|21,79
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|13,00
|13,01
|-0,14
|
|B. Petrol
|92,31
|92,31
|-0,83
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:57EDATA
Yüzde 6.78 oranında artışla 24.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 590, 238 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 77, 28 artarak (% 1.92 ) 4, 097
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GLCVY, KTSKR, HEKTS, MIATK, IEYHO, SMRTG, PAPIL, CONSE, JANTS, ORGE
-
17:56
ACSEL, KUTPO, AGESA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:56
ISKPL, OZRDN, AVGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında