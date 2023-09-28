***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Avrasya Derecelendirme A.Ş tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Rating Notu "A+ (tr)" olarak teyit edilmiş olup,tüm notları ise aşağıdaki şekilde oluşmuştur. Rating bildirim formu ekte bilgilerinize sunulmuştur.Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : A+ (tr) / (Stabil Görünüm)Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu:J1+ (tr) / (Stabil Görünüm)Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu:BB / (Negatif Görünüm)Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu:BB / (Negatif Görünümhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197895BIST