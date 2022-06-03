***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Menfaat Sahipleri
03.06.2022 11:45
***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Menfaat Sahipleri )
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Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
Yoktur.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
4
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
Denetim Komitesi
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
etik@escar.com.tr
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
https://www.escar.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/Insan-Kaynaklari-Politikasi.pdf
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
Yoktur.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
Bu çerçevede yapılan planlamalar yönetim kurulu seviyesinde degerlendirilmektedir.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
https://www.escar.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/Insan-Kaynaklari-Politikasi.pdf
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
https://www.escar.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/Insan-Kaynaklari-Politikasi.pdf
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
Yoktur.
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
https://www.escar.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/Escar-Etik-Davranislar-ve-Kurallar-Politikasi.pdf
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu yoktur. Etik kurallar politikamızda ilgili konulardaki yaklaşımımız belirtilmiştir: https://www.escar.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/Escar-Etik-Davranislar-ve-Kurallar-Politikasi.pdf
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
Denetim Komitesi tarafından koordine edilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034481
BIST