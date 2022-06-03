***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Menfaat Sahipleri









***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Menfaat Sahipleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe3. MENFAAT SAHİPLERİ3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket PolitikasıKurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adıYoktur.Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısıİhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanıDenetim KomitesiŞirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgilerietik@escar.com.tr3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının DesteklenmesiKurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adıhttps://www.escar.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/Insan-Kaynaklari-Politikasi.pdfÇalışanların temsil edildiği yönetim organlarıYoktur.3.3. Şirketin İnsan Kaynakları PolitikasıKilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolüBu çerçevede yapılan planlamalar yönetim kurulu seviyesinde degerlendirilmektedir.Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetihttps://www.escar.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/Insan-Kaynaklari-Politikasi.pdfPay edindirme planı bulunup bulunmadığıPay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetihttps://www.escar.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/Insan-Kaynaklari-Politikasi.pdfİş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısıYoktur.3.5. Etik Kurallar ve Sosyal SorumlulukKurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adıhttps://www.escar.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/Escar-Etik-Davranislar-ve-Kurallar-Politikasi.pdfKurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemlerKurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu yoktur. Etik kurallar politikamızda ilgili konulardaki yaklaşımımız belirtilmiştir: https://www.escar.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/Escar-Etik-Davranislar-ve-Kurallar-Politikasi.pdfİrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlerDenetim Komitesi tarafından koordine edilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034481BIST