***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay Sahipleri









***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay Sahipleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe1. PAY SAHİPLERİ1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının KolaylaştırılmasıYıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı2021 yılı içerisinde halka açılma sürecinde 6 adet kurumsal yatırımcı sunumu gerçekleştirilmiştir.1.2. Bilgi Alma ve İnceleme HakkıÖzel denetçi talebi sayısıYoktur.Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısıYoktur.1.3. Genel Kurulİlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006593Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığıYalnızca Türkçe sunulmuştur.İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantılarıBağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan bir durum olmamıştır.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıKurumsal Yönetim Tebliği'nin 9. maddesi kapsamında gerçekleşen bir ilişkili taraf işlemi bulunmamaktadır.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıİlişkili taraf işlemi bulunmamaktadır.Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adıhttps://www.escar.com.tr/wp-content/uploads/2021/07/Escar-Bag%CC%86is%CC%A7-ve-Yardim-Politikasi.pdfBağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014574Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarasıEsas Sözleşmemizin 11. maddesinde hükme bağlanmıştır.Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi2021 yılına ilişkin 31 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında pay sahipleri dışında denetçiler ve şirket çalışanlarından katılım olmuştur. Menfaat sahiplerinin Genel Kurul'a katılımı ile ilgili bir kısıt bulunmamaktadır.1.4. Oy HaklarıOy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığıEvet (Yes)Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranlarıŞirket Esas Sözleşmesi?nin 8. maddesine göre (A) Grubu payların temsil ettiği sermayenin, Şirket?in çıkarılmış sermayesinin en az %10?unu temsil etmeye devam ediyor olması şartıyla, Şirketin en az 5 kişiden oluşacak yönetim kurulu üyelerinin yarısı (A) grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilir. Esas özleşme'nin 11. maddesine göre yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında A grubu pay sahiplerinin 5 oy hakkı vardır. Şirketin ana ortakları Efrayim Kebudi, Daryo Kebudi, Azra Kebudi, Betina Halyo ve Nora Karakaş olup, söz konusu ortaklardan Efrayim Kebudi şirket sermayesinin %23,92?sine, Daryo Kebudi %23,92?sine, Azra Kebudi %23,92?sine, Betina Halyo %3,99?una ve Nora Karakaş %3,99?una sahip olup, bununla birlikte sahip oldukları imtiyazlı A grubu nama yazılı paylar ile birlikte oy haklarının Efrayim Kebudi %30?una, Daryo Kebudi %30?una, Azra Kebudi %30?una, Betina Halyo %5?ine ve Nora Karakaş %5?ine sahiptir.En büyük pay sahibinin ortaklık oranı% 23,921.5. Azlık HaklarıAzlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediğiHayır (No)Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.Yoktur.1.6. Kar Payı HakkıKurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adıhttps://www.escar.com.tr/wp-content/uploads/2021/07/Escar-Kar-Dag%CC%86itim-Politikasi.pdfYönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni2021 yılına ilişkin 31 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında kar dağıtımı yapılması kararlaştırılmıştır. Tutanak metnine aşağıdaki linkten ulaşılabilir https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014643Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014574Bildirim İçeriğiGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı18/03/2021 0 % 100 % 100 % 0 https://e-sirket.mkk.com.tr/esir/Dashboard.jsp#/belge-goruntuleme/20468 https://e-sirket.mkk.com.tr/esir/Dashboard.jsp#/belge-goruntuleme/20468 - 0 Şirketimiz toplantı tarihi itibarıyla halka kapalı bir şirket konumundadır.26/03/2021 0 % 100 % 100 % 0 https://e-sirket.mkk.com.tr/esir/Dashboard.jsp#/belge-goruntuleme/20468 https://e-sirket.mkk.com.tr/esir/Dashboard.jsp#/belge-goruntuleme/20468 - 0 Şirketimiz toplantı tarihi itibarıyla halka kapalı bir şirket konumundadır.31/03/2022 0 % 79,74 % 55,82 % 23,92 https://www.escar.com.tr/yatirimci-iliskileri/ https://www.escar.com.tr/yatirimci-iliskileri/ - 0 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014574http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034480BIST