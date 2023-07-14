***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay Sahipleri
14.07.2023 14:35
***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay Sahipleri )
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Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
1.3. Genel Kurul
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122488
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132025
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
2022 yılına ilişkin 5 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahipleri dışında bağımsız denetim şirketi çalışanları, Şirket çalışanları, Şirket’in vergi ve hukuk alanında danışmanlık aldığı şirket çalışanlarından katılım olmuştur. Menfaat sahiplerinin Genel Kurul'a katılımı ile ilgili bir kısıt bulunmamaktadır.
1.4. Oy Hakları
1.5. Azlık Hakları
1.6. Kar Payı Hakkı
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
2022 yılına ilişkin 5 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında kar dağıtımı yapılması kararlaştırılmıştır. Tutanak metnine aşağıdaki linkten ulaşılabilir https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132067
Bildirim İçeriği
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
18/03/2021 0 % 100 % 0 % 0 https://e-sirket.mkk.com.tr/esir/Dashboard.jsp#/belge-goruntuleme/20468 https://e-sirket.mkk.com.tr/esir/Dashboard.jsp#/belge-goruntuleme/20468 - 0 Şirketimiz toplantı tarihi itibarıyla halka kapalı bir şirket konumundadır.
26/03/2021 0 % 100 % 0 % 0 https://e-sirket.mkk.com.tr/esir/Dashboard.jsp#/belge-goruntuleme/20468 https://e-sirket.mkk.com.tr/esir/Dashboard.jsp#/belge-goruntuleme/20468 - 0 Şirketimiz toplantı tarihi itibarıyla halka kapalı bir şirket konumundadır.
31/03/2022 0 % 79,74 % 55,82 % 23,92 https://www.escar.com.tr/yatirimci-iliskileri/genel-kurul/ https://www.escar.com.tr/yatirimci-iliskileri/genel-kurul/ 17 0 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014574
05/04/2023 0 % 79,74 % 55,82 % 23,92 https://www.escar.com.tr/yatirimci-iliskileri/genel-kurul/ https://www.escar.com.tr/yatirimci-iliskileri/genel-kurul/ 15 0 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132025
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172090
BIST