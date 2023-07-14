***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay Sahipleri









***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay Sahipleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe1. PAY SAHİPLERİ1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı1.3. Genel Kurulİlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122488Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132025Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi2022 yılına ilişkin 5 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahipleri dışında bağımsız denetim şirketi çalışanları, Şirket çalışanları, Şirket’in vergi ve hukuk alanında danışmanlık aldığı şirket çalışanlarından katılım olmuştur. Menfaat sahiplerinin Genel Kurul'a katılımı ile ilgili bir kısıt bulunmamaktadır.1.4. Oy Hakları1.5. Azlık Hakları1.6. Kar Payı HakkıYönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni2022 yılına ilişkin 5 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında kar dağıtımı yapılması kararlaştırılmıştır. Tutanak metnine aşağıdaki linkten ulaşılabilir https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132067Bildirim İçeriğiGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı18/03/2021 0 % 100 % 0 % 0 https://e-sirket.mkk.com.tr/esir/Dashboard.jsp#/belge-goruntuleme/20468 https://e-sirket.mkk.com.tr/esir/Dashboard.jsp#/belge-goruntuleme/20468 - 0 Şirketimiz toplantı tarihi itibarıyla halka kapalı bir şirket konumundadır.26/03/2021 0 % 100 % 0 % 0 https://e-sirket.mkk.com.tr/esir/Dashboard.jsp#/belge-goruntuleme/20468 https://e-sirket.mkk.com.tr/esir/Dashboard.jsp#/belge-goruntuleme/20468 - 0 Şirketimiz toplantı tarihi itibarıyla halka kapalı bir şirket konumundadır.31/03/2022 0 % 79,74 % 55,82 % 23,92 https://www.escar.com.tr/yatirimci-iliskileri/genel-kurul/ https://www.escar.com.tr/yatirimci-iliskileri/genel-kurul/ 17 0 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/101457405/04/2023 0 % 79,74 % 55,82 % 23,92 https://www.escar.com.tr/yatirimci-iliskileri/genel-kurul/ https://www.escar.com.tr/yatirimci-iliskileri/genel-kurul/ 15 0 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132025http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172090BIST