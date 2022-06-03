***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1









***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıEn son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihiYoktur.Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıHayır (No)Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiEvet (Yes)Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiEfrayim KEBUDİ: Yönetim Kurulu Başkanlığı, ve Şirketin temsil ve ilzamı için imza yetkisi. Daryo KEBUDİ: Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Yönetici Ortak ve Şirketin temsil ve ilzamı için imza yetkisi. Azra KEBUDİ: Yönetim Kurulu Üyeliği, Yönetici Ortak ve Şirketin temsil ve ilzamı için imza yetkisi. Nora KARAKAŞ: Yönetim Kurulu Üyeliği, Genel Müdür ve Şirketin temsil ve ilzamı için imza yetkisi. Cengiz ARABACI: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı, Denetim Komitesi Başkanlığı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı. Alaettin Şafak URAS: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Denetim Komitesi Üyeliği, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği. Tijen Akdoğan ÜNVER Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği.İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısıYoktur.Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarasıFaaliyet Raporu D Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler Kısmı Madde 8 "İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri".Yönetim kurulu başkanının adıEfrayim KEBUDİİcra başkanı / genel müdürün adıNora KARAKAŞYönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısıFarklı kişilerden oluşmaktadır.Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısıYönetici sorumluluk sigortası yaptırılmamıştır.Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adıhttps://www.escar.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/Insan-Kaynaklari-Politikasi.pdfKadın üyelerin sayısı ve oranı2 ve %28.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034482BIST