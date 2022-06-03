***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1
03.06.2022 11:45
***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
Yoktur.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Efrayim KEBUDİ: Yönetim Kurulu Başkanlığı, ve Şirketin temsil ve ilzamı için imza yetkisi. Daryo KEBUDİ: Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Yönetici Ortak ve Şirketin temsil ve ilzamı için imza yetkisi. Azra KEBUDİ: Yönetim Kurulu Üyeliği, Yönetici Ortak ve Şirketin temsil ve ilzamı için imza yetkisi. Nora KARAKAŞ: Yönetim Kurulu Üyeliği, Genel Müdür ve Şirketin temsil ve ilzamı için imza yetkisi. Cengiz ARABACI: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı, Denetim Komitesi Başkanlığı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı. Alaettin Şafak URAS: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Denetim Komitesi Üyeliği, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği. Tijen Akdoğan ÜNVER Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
Yoktur.
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
Faaliyet Raporu D Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler Kısmı Madde 8 "İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri".
Yönetim kurulu başkanının adı
Efrayim KEBUDİ
İcra başkanı / genel müdürün adı
Nora KARAKAŞ
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
Farklı kişilerden oluşmaktadır.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
Yönetici sorumluluk sigortası yaptırılmamıştır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
https://www.escar.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/Insan-Kaynaklari-Politikasi.pdf
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
2 ve %28.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034482
BIST